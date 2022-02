Niterói disponibiliza mais um posto de vacinação para crianças de 05 a 11 anos

A Prefeitura de Niterói abriu, no dia 1 de fevereiro, mais um local de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 05 a 11 anos. Além dos outros 3 pontos que já vinham fazendo a imunização, a Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva também está aplicando a vacina em pessoas desta faixa etária. O município está na fase de repescagem da vacinação das crianças. Com isso, qualquer jovem da cidade dentro deste grupo já pode tomar a primeira dose do imunizante.

A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h. É possível realizar o agendamento para a vacinação através do aplicativo Colab.

Na semana passada, pensando no retorno às aulas, o município acelerou a vacinação das crianças. Para receber o imunizante, é preciso ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor.