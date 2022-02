Niterói Discos lança EP com sambas-enredo das escolas de samba de Niterói

A Fundação de Arte de Niterói lançou no auditório do Caminho Niemeyer, o EP Digital dos sambas-enredo para o Carnaval de 2022 das escolas de samba do grupo principal de Niterói.

Participam do EP: G.R.E.S Sabiá, G.R.E.S Alegria da Zona Norte, G.R.E.S Mocidade Independente de Icaraí, G.R.E.S Magnólia Brasil, G.R.E.S Experimenta da Ilha da Conceição, G.R.E.S Folia do Viradouro, G.R.E.S Unidos da Região Oceânica, G.R.E.S Souza Soares, G.R.E.S Sacramento e G.R.E.S Combinados do Amor.

Foi o primeiro lançamento do ano, com o apoio do selo Niterói Discos. E o EP teve organização da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit) e da União das Escolas de Samba e Blocos de Niterói (UESBN).

Sobre as escolas e os sambas-enredos:

– G.R.C.E.S Sabiá 2022

Enredo: “Meu povo, Meu chão Gonzaga tributo ao Sertão”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Zé Maria Jr., Guilherme Kauã, Maykon França e Vinicius Xavier

Intérprete: Niu Souza

– G.R.E.S. Alegria da Zona Norte 2022

Enredo: “Alegremente somos os olhos da noite!”

Autores: João Perigo, Robson Ramos, Gegê Fernandes, Bello, Anderson Lemos, Cara de Macaco e Duda Tonon.

– G.R.E.S. Mocidade independente de Icaraí 2022

Enredo: “Iubentium a arte sagrada da cura”

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Gol, Cássio Kelly, Esdras Araújo e Vinicius Xavier

Intérprete: Nem Mocidade

– G.R.ES. Magnólia Brasil 2022

Enredo: Meu sonho astral

Autores: Barbeirinho Do Jacarezinho, Batista Do Jacarezinho, Lucio Bacalhau, Macambira, Serginho Da Banda, Jorge Pi

Intérprete: Marcelinho

– G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição

Enredo: “Vivi – a pequena notável do samba”

Compositores: Anderson Só, Tia Deia, Junior do Cavaco e Badico Brasil.

Intérprete: Fabrício Alves

– G.R.E.S Folia do Viradouro 2022

Enredo: Yuri-Yuba Jurujuba

Compositores: Dudu Oliveira, William Neves, Cristiano Roola, Dito, Jander Lourenço, Maycon FRança, Bobby Brown e André Quintanilha

Intérprete: Gol

– G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica 2022

Enredo: “Sawabona Shikoba, ritual de um povo africano”

Compositores: Robson Ramos, Ademir Ribeiro, Duda Tonon e Marcelo Quaty

Intérpretes: Ademir Ribeiro e Wic Tavares

– G.R.E.S. Souza Soares 2022

Enredo: “Do nordeste ao Sertão, Niterói tem São João”

Compositores: Pará da Souza, Bello, Robson Ramos, Gegê Fernandes e Niu Souza

Intérprete: Edu Cigano

– G.R.E.S. Unidos do Sacramento 2022

Enredo: “O Prazer do Cheiro”

Compositores: Flavinho Machado, Sid Gbb, Rolian do cavaco, Waldeck, Alcindo, Lelei da vila 3

Intérprete: Sid Gbb

– G.R.E.S. Combinado do amor 2022

Enredo: “Nictherói do passado ao futuro espelho para o mundo”

Compositores: Ggê Fernandes, Rafael Raçudo, Tia Lelê

Intérpretes: Wagner do Vale e Lena Alves