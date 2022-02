Niterói deve mandar equipe da Defesa Civil para ajudar Petrópolis

Depois da Bahia e Miracema, Petrópolis, na Região Serrana do Rio, pode receber ajuda da Prefeitura de Niterói, após o temporal que assolou a cidade na tarde da terça-feira (15). Desde ontem a noite, o prefeito de Niterói, Axel Grael, está em contato com representantes de Petrópolis e colocou a Defesa Civil de Niterói à disposição. Já são 36 o número de mortos, dezenas de pessoas continuam desaparecidas e 16 foram resgatadas com vida. O Governador do Rio, Cláudio Castro, diz que vai dar dinheiro sem limite para Petrópolis.

O tenente-coronel Walace Medeiros, secretário de Defesa Civil de Niterói, disse que “o prefeito Axel Grael entrou em contato com o prefeito e vice-prefeito para se solidarizar com o evento. Ele reconhece e entende o tamanho da complexidade daquele problema e colocou a estrutura da Defesa Civil de Niterói à disposição”, frisou.

Na Bahia a equipe chefiada pelo tenente-coronel ficou 15 dias em ação na Bahia após a tragédia das chuvas que também destruiu várias regiões. Foram enviados engenheiros civis, geólogos e geógrafos para a missão que contou com ferramentas de geoprocessamento, como o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), já utilizadas pela Secretaria, drones para captura de imagens aéreas, além da metodologia de avaliação de riscos a partir das análises de campo para a produção de relatórios técnicos e mapeamentos.

Em Miracema, também assolada por trombas d’água, em fevereiro a Defesa Civil de Niterói ajudou o município com equipe que foi ao local prestar apoio.