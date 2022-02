Niterói detalha obras de revitalização do Centro

O Centro de Niterói receberá, ao longo dos próximos dois anos, uma série de obras de revitalização. A novidade, que havia sido antecipada pelo prefeito Axel Grael (PDT) durante entrevista ao jornal A TRIBUNA, concedida em dezembro de 2021, foram detalhadas neste domingo (13) pelo governo municipal.

A região receberá, até 2024, diversas intervenções. Entre as mudanças, estão previstas obras na Av. Amaral Peixoto e Rua da Conceição, além da transformação da Concha Acústica em um polo esportivo e as melhorias na Praça Arariboia. O investimento previsto fica em cerca de R$ 400 milhões.

“Vamos fazer uma obra transformadora com o Complexo Esportivo da Concha Acústica. O espaço poderá receber eventos internacionais com campeonatos de vôlei, basquete e handebol com infraestrutura completa. Enviamos à Câmara um projeto de lei que foi aprovado estabelecendo o uso misto dos prédios do Centro, além da revitalização do antigo prédio da Caixa”, disse Grael, em dezembro do ano passado.

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Segundo o governo municipal, o projeto para o Centro tem entre seus objetivos a criação de um corredor verde na Avenida Amaral Peixoto e a reurbanização da Rua da Conceição e da Av. Rio Branco. Outra grande alteração será a reformulação de ruas que estarão integrando o Caminho Niemeyer ao Centro com a criação de novas quadras no lote onde funcionou um supermercado. Neste trecho, serão formados oito quarteirões que passam a permitir o acesso de veículos e pedestres ao local que agrupa as obras de Oscar Niemeyer.

A Avenida Rio Branco vai ganhar novo paisagismo e novo calçamento com corredor viário que seguirá da Ponta D´Areia até a Concha Acústica em uma faixa exclusiva para transporte. Já a Avenida Amaral Peixoto, uma das principais ruas do Centro de Niterói, vai receber um corredor verde com canteiros de árvores nos dois lados da via. Na Rua da Conceição, a intervenção vai contemplar a construção de novas calçadas com acessibilidade e dutos subterrâneos que vão aterrar a fiação das redes de telecomunicações.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O projeto de requalificação vai além da área urbanística e traz para a região central da cidade um complexo esportivo de padrão internacional. A revitalização da Concha Acústica, que tem orçamento previsto de R$ 87,5 milhões, está em fase de formalização com o consórcio vencedor da licitação para iniciar as obras. O pacote de obras inclui ainda a reforma das Praças do Rink, da República, Leoni Ramos e do Jardim São João. A intervenção também contempla a restauração da Casa Lourival de Freitas que vai abrigar uma escola de música.

Edital

A previsão é que em março seja publicado um edital para a contratação da empresa que fará a obra de intervenção na Praça Arariboia que tem R$ 10 milhões em recursos disponíveis para a ampliação da abertura para frente marítima e paisagismo feito pelo escritório Burle Max. A intervenção ainda contemplará uma reformulação do bicicletário que vai expandir sua capacidade para comportar mais que o dobro de bicicletas no local, indo de 446 para 950 vagas. Essa ampliação tem custo previsto e R$ 1 milhão.