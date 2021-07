Niterói descarta aplicação de quatro doses de vacina vencidas

Após denúncia de que 26 mil doses da vacina AstraZeneca teriam sido aplicadas fora da validade em 1.532 municípios, a Prefeitura de Niterói confirmou que não teve aplicação fora da validade. A administração municipal disse que as quatro pessoas que teriam recebido as doses dos lotes investigados serão procuradas para esclarecimentos. Questionada sobre esse contato a prefeitura ainda não se posicionou.

A denúncia foi feita através de uma reportagem da Folha de São Paulo que apontou que as quatro doses foram aplicadas uma na Policlínica de Itaipu, na Região Oceânica; outra na Policlínica Sérgio Arouca, no Vital Brazil; e duas na Policlínica Regional do Barreto, na Zona Norte de Niterói.

Em nota na sexta-feira (2) a Prefeitura de Niterói respondeu que os lotes que constam como vencidos foram aplicados dentro da validade.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) pontuou que todos os lotes da vacina Oxford/Astrazeneca enviados aos 92 municípios do estado estavam dentro do prazo de validade. O problema ocorreu no lote 41202Z005, com validade para 14.04.21, foi recebido no dia 23 de janeiro e distribuído aos municípios no próprio dia 23 de janeiro, e nos dias 1º, 2 e 24 de fevereiro. Já o lote CTMAV506, com validade para 31 de maio, foi recebido pelo Estado em 26 de março e distribuído aos municípios no mesmo dia.