Niterói define planejamento do trânsito para o Réveillon

Foi divulgado hoje (28) qual será o planejamento do trânsito na cidade de Niterói para as festas de Réveillon. As interdições começarão a partir das 17h de sábado (31) e irão até as 11h de domingo (1º). Várias secretarias e empresas municipais irão atuar na coordenação da operação.

A NitTrans e a Subsecretaria de Trânsito e Transporte definiram que o tráfego de veículos na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí) ficará interditado entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Oswaldo Cruz, entre das 18h do dia 31 até 6h do dia 1º de janeiro, para os festejos, e das 6h até 11h, do dia 1º, para a realização da limpeza.

Na Praia João Caetano (Flechas), entre a Rua Dr. Paulo Alves e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres; na Rua Miguel de Frias, entre Gavião Peixoto e Praia; e na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, entre a Praia João Caetano e a Álvares de Azevedo, as interdições começarão às 17h do dia 31 e irão até 1h do dia 1º. Entre 6h e 11h do dia 1º, os trechos novamente serão interditados para limpeza.

Também ficarão interditadas as vias abaixo, também localizadas em Icaraí, entre 17h do dia 31 e 10h do dia 1º. A exceção é para veículos de serviço identificados com o cartão “Trânsito Livre”.

R. Gal. Pereira da Silva, trecho compreendido entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a R. Ator Paulo Gustavo;

R. Lopes Trovão, trecho compreendido entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a R. Ator Paulo Gustavo;

R. Presidente Backer, trecho compreendido entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a R. Ator Paulo Gustavo;

R. Otávio Carneiro, trecho compreendido entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a R. Ator Paulo Gustavo;

R. Oswaldo Cruz, fechada com gradil no ponto de interseção com Av. Jornalist Alberto Francisco Torres;

R. Belizário Augusto, trecho compreendido entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a R. Ator Paulo Gustavo.

Além disso, será proibido o estacionamento nas seguintes vias, a partir das 22h de sexta-feira (30) às 10h do dia 1º.

Av. Jornalista Alberto Francisco Torres (lado direito), sentido Ingá, entre a R. Álvares de Azevedo e a R. Comendador Queiroz; Rua Miguel de Frias, entre a Rua Gavião Peixoto e o Ponto Jovem (lado direito);

R. Álvares de Azevedo (ambos os lados), entre as avenidas Jornalista Alberto Francisco Torres e Roberto Silveira;

R. Ator Paulo Gustavo (ambos os lados), entre a R. Miguel de Frias e a R. Comendador Queiroz;

R. Mariz e Barros (ambos os lados), entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a Av. Roberto Silveira.

R. Lopes Trovão (ambos os lados), entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a Av. Roberto Silveira.

R. Comendador Queiroz (ambos os lados), entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres

Foto: Arquivo/A Tribuna

Rota de emergência

No planejamento, ficou definido que serão utilizadas como “rota de emergência” para ambulâncias as ruas Lopes Trovão e Pereira da Silva.

Ônibus

Haverá alteração no ponto das linhas de ônibus que deverão ficar estacionados na Rua Gavião Peixoto (trecho entre a Rua Miguel de Frias e Rua Mariz e Barros) divididos, a partir das 23h do dia 31, para facilitar a saída do público participante do evento.

Os ônibus da Empresa Ingá, linha 49.2, poderão estacionar na Rua Miguel de Frias, trecho entre Rua Gavião Peixoto e orla, aguardando o embarque dos passageiros, pois estes seguirão para o Ingá através da Orla, a partir das 23h15 do dia 31.

Avenida Roberto Silveira

Na Avenida Roberto Silveira, serão implantadas duas faixas reversíveis contíguas à ciclovia, das 17h do dia 31 às 11h do dia 1º, estabelecendo o corredor normal dos dias úteis. A montagem da reversível poderá ser reduzida para uma faixa ou mesmo suspensa de acordo com a avaliação da coordenação geral, dependendo do fluxo de veículos.

Itaipu

Para a celebração do Ano Novo em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, serão proibido o estacionamento, em ambos os lados, ao longo da Estr. Francisco da Cruz Nunes, trecho compreendido entre a Trav. L (81ª DP) e a Praça Viçoso Jardim, das 22h de sexta-feira (30) às 5h do dia 1º de janeiro.

Também haverá proibição do estacionamento, em ambos os lados, na Trav. B e na R. da Amizade, trecho compreendido entre as travessas B e L, das 22h do dia 30 às 5h do dia 1º. Haverá alteração do ponto final das linhas de ônibus do bairro, sendo estes posicionados na Estrada Francisco da Cruz Nunes, trecho compreendido entre a Trav. L (81ª DP) e a Rua Mauro Monteiro, das 17h do dia 31 às 3h do dia 1º.