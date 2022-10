Niterói define lista de imóveis de interesse de preservação

Foi divulgada, pelo município de Niterói, no último final de semana, a listagem de imóveis de interesse de preservação (IIPs) da cidade. Entre os locais que foram enquadrados na categoria estão, por exemplo, o prédio da Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Icaraí, e o Horto do Fonseca, na Zona Norte.

De acordo com o Município, a medida foi motivada pela necessidade de promoção e incentivo á preservação, conservação, restauro e valorização do patrimônio cultural da cidade. Além disso, esta é uma forma de identificar, e preservar imóveis dotados de identidade cultural e de interesse público e integrar as comunidades locais à cultura da preservação e identidade cultural.

O Decreto Municipal está em conformidade com o Plano Diretor e estabelece que os imóveis enquadrados como de interesse de preservação são aqueles que possuem elementos construídos, edificações e suas respectivas áreas ou lotes com valor histórico, arquitetônico, paisagístico, artístico, arqueológico e cultural. Inclusive os que tenham valor referencial para a comunidade.

Dessa forma, intervenções arquitetônicas nos imóveis de interesse de preservação deverão, obrigatoriamente, recompor a integridade arquitetônica de sua fachada e da porção da cobertura preservada. Nos projetos arquitetônicos para esses imóveis deverão constar a especificação de acabamentos e a cor de todos os elementos visíveis externamente. A gestão dos imóveis é de responsabilidade do órgão cultural municipal.

Igreja de São Judas Tadeu – Foto: Íngrid Bianchini

Lugares históricos

A listagem enumerou centenas de imóveis, distribuídos em todas as regiões da cidade. Entre os de maior destaque, além da Reitoria da UFF e do Horto do Fonseca, estão a Igreja de São Judas Tadeu, em Icaraí; o Parque Municipal Palmir Silva, no Barreto; as antigas edificações da Cia. Fluminense de Tecidos, também no Barreto; o Forte do Imbuí, em Piratininga; o “Quintal dos Pescadores”, em Itaipu; e a sede da Fazenda do Engenho do Mato.

Também foram enquadrados como imóveis de interesse de preservação imóveis cuja arquitetura pode ser considerada histórica. Entre eles estão lojas da Praça Leoni Ramos (Cantareira), em São Domingos, entre o números 5 e 37; além de estabelecimentos residenciais e comerciais nas Rua Marechal Deodoro, Barão do Amazonas, Visconde do Uruguai e Visconde de Sepetiba, no Centro.

Listagem completa

CENTRO

Rua Alberto Vítor: 18;

Rua Almirante Tefé: 551/553, 566, 570, 572, 574, 576 e 578;

Rua Marechal Deodoro: 19, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37/39, 41, 43, 45, 48, 63, 65, 67, 69, 71, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 95, 97, 100, 106, 108, 115, 118, 120, 124, 125, 127, 137, 139, 151, 155, 156, 159, 160, 163, 175, 187, 189, 191, 193, 194, 196, 200, 203, 204, 206, 208, 232, 236, 240, 258, 324, 328, 343, 351, 355, 361 e 379;

Rua da Conceição: 2, 7, 10, 12, 14, 21/23, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35 A, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 55, 58, 60, 63, 64, 65, 70/70-A, 72, 75/77, 80, 81, 85, 100, 136, 138, 140, 142, 146, 148 e 150;

Rua Coronel Gomes Machado: 31, 35, 37, 46, 50, 59, 61, 63, 65, 71, 77, 83, 85, 89, 193, 195, 199, 201, 203, 250 e 251;

Rua Doutor Celestino: 2/4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30/36;

Rua José Clemente: 11/13, 18, 19, 26, 31 e 69;

Rua Marquês de Caxias: 20, 30 (pórtico de vila e casas), 40, 49, 53, 64, 78, 82, 84, 102, 106, 110, 112, 116, 118, 124, 126, 134, 209, 218, 224, 238, 242 e 252;

Rua Maestro Felício Toledo: 482 A e 490;

Rua Saldanha Marinho: 22, 26, 28, 32, 58 (fundos), 69, 79, 80, 81, 86, 94, 117, 133, 153, 155, 159, 160, 162, 163, 164, 168, 173, 175, 183, 185, 191, 195 e 197;

Rua São João: 42, 51, 63, 65, 91, 95, 115, 121, 139, 143, 155/155-A, 167 (vila), 168, 169, 170, 171, 173, 179, 181, 187, 191, 193, 201, 208, 211, 212, 218, 220, 222, 224, 225 e 227;

Rua Visconde do Uruguai: 192, 213, 215, 217, 221, 231, 233, 226, 256/260, 264, 268 (vila), 270, 272, 278, 283, 294, 299, 311, 319, 321, 341, 347, 348, 349, 351/353, 366, 368/372, 380, 384, 391, 393, 395, 405, 407, 411, 458, 462, 471, 490, 498 e 551/553;

Rua Visconde de Itaboraí: 214, 216, 218, 225, 249, 259, 260, 274, 276, 278, 284, 299, 300, 310, 315, 323, 359, 361, 363, 371, 374, 376, 378, 380, 381, 401, 403, 405, 407;

Rua São Pedro: 10, 12, 104, 108, 169, 170/172, 175, 190, 191, 193 e 194;

Rua Visconde de Sepetiba: 57, 79, 81, 82, 90, 91, 99, 105, 109, 156, 162, 173, 175, 177, 179, 206, 208, 210, 216, 220, 224, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 261, 262, 263, 272, 276, 298, 300, 302, e 308;

Rua Aurelino Leal: 02, 14, 16, 17, 18, 19 e 23;

Rua Barão do Amazonas: 325 (vila), 335 (vila), 411, 413, 415, 417, 421, 423, 425, 428 e 434;

Rua Fróes da Cruz: 16, 18, 22, 29, 30, 32, 34 (fundos), 41, (vila): casas 1 12

PONTA D’AREIA

Avenida Conde Pereira Carneiro: igreja e nos 34, 35, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 84, 85, 86, 91, 93, 154 e 156;

Praça Doutor Azevedo Cruz: 6, 12, 14 e 16 (incluída a chaminé);

Praça Fonseca Ramos: 9, 15, 17 e 19 e 21;

Praça Rio de Janeiro: 21 e 25;

Rua Barão de Mauá: 244, 248, 262, 264, 266, 274, 286, 288, 290, 296, 308, 310, 312, a

vila 322 compreendidas as casas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XIII, 332, 335, 336 e 354;

Rua Barão do Amazonas: estaleiro e os nos 33, 37, 39, 41, 43, 61, 71, 73, 75, 77, 84, 102, 104, 106, 130, 134 e 136; g) Rua Coronel Miranda: 2, 7, 33, 83 e 85;

Rua Miguel Lemos: 2, 4, 8, 10, 16, 18, 25, 38, 44, 48, 53, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 92, 94, 98(54C), 100, 106 e o portal de entrada da ladeira Dona Maria das Dores;

Rua Santa Clara: 26, 28, 32, 34, 54, 61, 69, 71, 73, 74 e 83;

Rua São Diogo: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o no 25 (situado entre a Rua Visconde Uruguai e Miguel Lemos), 29, 36 e 38; k) Rua São José: 130, 132 e 133;

Rua São Paulo: 109, 112, 115, 116, 117, 118, 120 e 124;

Rua Silva Jardim: 12, 21, 25, 28, 29, 32, 35, a vila no nº 36 compreendidas as casas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, 38, 45, 46, 52, 57, 66, 70B, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 90, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 110, 114, 115, 121, 147, 148, 150, 152, 202, 204 e 208;

Rua Visconde de Itaboraí: 54, 56, 62, 70, 80, 82, 92, 95, 96, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 119, 121, 128, 130, 132 e 134;

Rua Visconde de Uruguai: 1, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 54, 57, 58, 60, 67, 71, 74, 75, 76, 98, 101, 102, 105 (porta de vila), 107, 109, 111, 114 e 118;

Rua Visconde do Rio Branco: 39 e 61.

Imóveis de interesse de preservação parcial:

Rua Barão de Mauá: casas XI e XII da vila no 322;

Rua Miguel Lemos: 6;

Rua Silva Jardim: casas X e XII da vila no 36;

SÃO DOMINGOS, GRAGOATÁ E BOA VIAGEM

Praça Leoni Ramos, mais conhecida como “Cantareira” – Foto: Vítor d’Avila

Praça Leoni Ramos: 5, 7, 9, 9A, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 33, 35, 37 e 37A;

Rua Alexandre Moura: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 29, 41, 45, 59 e 61;

Rua Antônio Parreiras: 1, 31, 35, 37, 93, 97, 101, 105, 111, 117, 119 e 125;

Rua Coronel Tamarindo: 1, 3, 5, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 59, 61, 65, 67, 69;

Rua Desembargador Geraldo Toledo: 3, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 29, 31, 33 e 37;

Rua General Andrade Neves: 138, 139, 140, 142, 163, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 207, 210, 216, 239, 247, 251, 257, 281, 305, 306, 307, 316, 320 e 322;

Rua Guilherme Briggs: 7, 17, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55 e 59;

Rua José Bonifácio: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 40, 56, 62, 77, 81 e 89;

Rua Passo da Pátria: 19, 24, 25, 28, 28A, 48, 50, 50 fundos, 53, 59, 61, 64, 68, 70, 73, 76, 78, 100, 101, 106, 112, 119, 120, 137 e 156;

Rua Presidente Domiciano: 131, 137, 138, 145, 153, 163, 178, 182, 186, 194, 195, 196, 198 e 210;

Rua Professor Hernani Mello: 92 e 103;

Rua Professor Lara Vilela: 98, 112, 116, 126, 141, 148, 150, 154, 167, 172, 197, 204 e 214;

Rua General Osório: 5, 7, 9, 10, 13, 19, 23, 27, 46, 48, 53, 59, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 85 e 87A;

Rua Visconde do Rio Branco: 881, vila nº 883 (incluídas as casas), 885, 887, 889, 891 e 897;

Rua Visconde de Morais: 119;

Travessa São Domingos: 6, 8, 14, 16, 18, 21, 25, 35 e a vila nº 39 incluídas as casas V, VII. IX, XIII, XV, XVII e XIX;

Imóveis de interesse de preservação parcial:

Rua Alexandre Moura: 47

Rua General Andrade Neves: o imóvel imediatamente anterior ao no 186 e 190, 214, 218, 220 e 224;

Travessa São Domingos: todas as casas restantes da vila no 39

Rua Presidente Domiciano: 166 e 172;

Rua General Osório: 2, 39 e 49.

SÃO LOURENÇO

Rua São Lourenço: 304, 312;

Rua Benjamin Constant: 83, 85, 87, 89 e 93;

Av. Feliciano Sodré: 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 658, 664 e 666;

Travessa Luis Paulino: 14;

Rua Dr. Genserico Ribeiro: 1, 3, 5, 9 e 21;

Rua Padre Augusto Lamego: 30.

Imóveis de interesse de preservação parcial:

Rua Doutor Genserico Ribeiro: 11A, 15 e 17;

REGIÃO NORTE

Jardim Botânico de Niterói (Horto do Fonseca);

Parque Municipal Palmir Silva (antigo Parque Municipal Monteiro Lobato);

Estação Ferroviária Niterói Cargas (sede, gare, armazéns e ruínas do antigo abrigo de locomotivas);

Edificações da Cia Fluminense de Tecidos localizadas nas Ruas Guimarães Júnior e Dr. March;

Chácara da Baronesa (Colégio Estadual Macedo Soares);

Igreja São Sebastião.

PRAIAS DA BAÍA

Rua Miguel de Frias: 9, 123;

Rua Presidente Pedreira: 62 ,78 e 79;

Rua Tiradentes: 17, 47 e 148;

Igreja de São Judas Tadeu.

REGIÃO OCEÂNICA