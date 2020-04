NITERÓI DARÁ MÁSCARAS PARA TODOS OS MORADORES

A prefeitura de Niterói informou que a partir de amanhã ( 8), 500 mil máscaras de pano serão distribuídas de porta em porta pelas igrejas, associações de moradores, unidades básicas de saúde e pelas secretarias regionais a toda a população da cidade. “O objetivo é distribuir as máscaras para que a população de Niterói fique protegida desse inimigo invisível”, disse o prefeito que voltou a pedir para que as pessoas só saiam em extrema necessidade e com máscara. O município contratou pequenos produtores para fazer a entrega de 1 máscara de pano para cada morador da cidade em uma semana.

Em reunião com os lideres religiosos das mais diferentes crenças, o prefeito pediu auxílio na distribuição das máscaras e que os mesmos continuem sem realizar cultos por mais duas semanas. Ele destacou ainda a importância do uso de máscaras, mesmo para aquelas pessoas que não tem sintomas de coronavírus.

KITS DE TESTES

Foram comprados 80 mil kits para testar a população de Niterói, mas devido a grande demanda mundial e às dificuldades de logística, chegaram hoje 40 mil testes. O prefeito destacou que o Brasil só fez até agora 50 mil testes e que Niterói testará já 40 mil pessoas.