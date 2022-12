Niterói: Dançarino é morto a tiros na Engenhoca

Família diz que a polícia matou o rapaz.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram alertados por moradores da região, que criminosos estavam saindo da Comunidade da Otto, para assaltar na Avenida João Brasil.

Quando os policiais chegaram perto da comunidade, cerca de cinco homens foram vistos e ao tentar abordá-los, esses homens trocaram tiros com a polícia. Após o tiroteio, um deles foi encontrado morto.

O homem encontrado morto, foi identificado como Matheus Bruno dos Santos, de 23 anos.

Segundo a namorada da vítima, ele é inocente e foi morto pela polícia. – Foto: Divulgação

De acordo com a Adriele, que namoradava o Matheus há oito anos, o rapaz não era bandido e foi morto pela polícia.

“Meu namorado estava na parte baixa da comunidade com amigos e os policiais chegaram atirando como eles sempre fazem. Não houve troca de tiros.”

Ainda de acordo com Adriele, Matheus foi baleado no ombro e no peito. Ele foi encaminhado para o Hospital Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

“Uma cliente minha me ligou e me avisou o que tinha acontecido, vim correndo e segui a ambulância até o hospital”

O caso aconteceu na Travessa Otto, que fica nas proximidades da Engenhoca. Durante a ação, a polícia, apreendeu uma pistola e um rádio transmissor.

Material que foi apreendido pela Polícia Militar – Foto: Divulgação

Matheus trabalhava cuidando de cachorros em Icaraí e também dançava músicas dos famosos passinhos.

O corpo do dançarino, está no Instituo Médico Legal do Barreto. O enterro de Matheus está marcado para esta quarta-feira (21), no Cemitério do Maruí, em Niterói.

A família não aceita a morte do rapaz e pede justiça.

“Eu quero justiça, mataram um inocente. Ele não era bandido” disse a namorada.