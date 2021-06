Niterói corrige e republica Decreto do Novo Plano de Transição. Cidade segue no estágio amarelo II

No início da tarde desta terça-feira, a prefeitura de Niterói, por meio de nota, informou “que foi publicado com erro de redação nesta quarta-feira (2) o decreto 14.043/2021, que fala sobre as medidas restritivas no Plano de Transição Gradual para o Novo Normal”. O Decreto, com as correções de redação, será publicado na seção de Atos Oficiais de A TRIBUNA na edição desta quinta-feira (3). A prefeitura informou, ainda, que a cidade segue no estágio amarelo nível 2, e o texto do novo decreto prorrogará as medidas restritivas já em vigor até 31 de julho”.

A principal alteração redacional do decreto deverá ser feita nas considerações iniciais, especificamente no trecho que menciona o Ofício FMS/FGA 700, de 31 de maio de 2021, que analisa as medidas adotadas desde 17 de maio de 2021, e sinaliza estabilização dos indicadores, com redução das taxas relacionadas à velocidade do avanço, e a prorrogação das medidas restritivas a fim de assegurar “que o sinal amarelo nível 2” será mantido nas próximas semanas. Já o texto publicado na edição desta quarta-feira (2) do Diário Oficial do município menciona o mesmo ofício, mas com a redação “bandeira laranja” no lugar de “sinal amarelo nível 2”.

Em diversos dispositivos do decreto publicado com erro no Diário Oficial, haviam menções ao retorno de determinadas atividades econômicas até que fosse atingido o indicador Amarelo Nível II. Esses pontos foram corrigidos, principalmente no que se refere às aulas nas instituições educacionais e estabelecimentos de ensino situados no Município de Niterói.

De acordo com o Decreto com as correções, as aulas nas instituições educacionais e estabelecimentos de ensino situados no Município de Niterói estão permitidas na forma presencial e se sujeitam às regras das “Diretrizes para a Construção dos Planos Locais de Retorno às Atividades Presenciais da Educação Municipal de Niterói” e “Diretrizes para o Sistema de Vigilância Escolar”, permanecendo permitidas as aulas na modalidade remota, virtual, à distância ou online.

PLANO PARA O NOVO NORMAL

O plano pretende ser um caminho intermediário que permite a reabertura da economia sem sobrecarregar o sistema de saúde. “Não é possível no curto prazo dar um salto definitivo do confinamento para o modo de vida anterior, o Novo Plano de Distanciamento Responsável foi concebido de forma a realizar esta transição para um “novo” normal de forma segura para a população e com previsibilidade e transparência ao mercado e seus setores econômicos” – pondera o prefeito.

Os pilares da estratégia deste Novo Plano de Transição, concebido a partir de um modelo que utilizou monitoramento intensivo de dados e a colaboração com especialistas para cenários informativos e tomada de decisão, consiste na utilização de Protocolos para a população e setores econômicos independente de qual estágio da pandemia a cidade estiver e o uso de metodologias por meio de Sinais para definição de status da COVID-19 no município e o seu reflexo nos setores econômicos com níveis de restrição maiores ou menores.

OS DESAFIOS DE MANTER SAÚDE E ECONOMIA EM EQUILÍBRIO

Em suas considerações, o prefeito pondera que a crise sanitária e socioeconômica decorrente da COVID-19 revelou um dilema, eis que o funcionamento normal da economia acelera a transmissão e circulação do vírus, o que aumenta o número de pessoas infectadas e a probabilidade de internação no sobrecarregado sistema público de saúde.

Mencionando que diversos países adotaram a estratégia de determinar o fechamento de diversos setores da economia, o Axel chamou atenção para o fato de o distanciamento social provocado por esse fechamento contribuir para o “achatamento” da curva de novos casos, diminuindo a pressão no sistema de saúde.

Contudo, reconheceu que as medidas implementadas de isolamento e/ou quarentena para impedir o avanço do vírus provocaram a interrupção das atividades normais das pessoas, desmobilizando recursos e tais medidas impactaram negativamente a produção, o consumo corrente e os investimentos, com efeitos fortíssimos sobre o desemprego, renda e arrecadação pública.

Diante disso, citou que o Niterói logrou êxito tanto em dotar maior capacidade ao seu sistema de saúde para lidar com a epidemia quanto à disciplina da população e a importância do distanciamento social que gerou resultados satisfatórios no sistema de saúde e que durante a pandemia medidas econômicas de curto prazo foram tomadas, atuando como comprador, garantidor de empregos e garantidor de última instância de famílias e empresas.

“Quanto mais efetiva esta rede de políticas públicas de combate à doença e suas externalidades, menor serão os custos econômicos de perda de capacidade produtiva de curto prazo e mais preparada estará para a volta dos empregos e retomada da capacidade produtiva no médio e longo prazo” – considerou Axel.

O QUE PODERÁ FUNCIONAR

Supermercados, laticínios, açougue, peixaria, comércio de gêneros alimentícios e bebidas, hortifrutigranjeiro, quitanda, loja de conveniências, mercearia, mercado, armazém e congêneres;

Bares e congêneres, quando dotados de estrutura para atendimento, exclusivamente, por sistema drive thru e delivery, vedado, em qualquer hipótese, o consumo no local, até que seja atingido indicador Amarelo Nível II;

Lanchonetes e cafeterias, das 6h às 20h, cafeterias, das 6h às 20h; restaurantes à la carte/prato feito, das 11h às 22h,; museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculo e salas de apresentação, das 11h às 22h,

Salões de cabeleireiro, barbearias, institutos de beleza, estética e congêneres, das 9h às 20h;

Clubes sociais e esportivos e serviços de lazer, das 13h às 19h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 20h nos sábados, domingos e feriados, desde 21 de abril de 2021;

Bancas de jornal, das 7h às 17h;

Academias de ginástica, lutas, danças e afins, das 6h às 23h de segunda a sexta-feira, e das 6h às 13h nos sábados, domingos e feriados;

Serviços assistenciais de saúde públicos e privados, atividades correlatas e acessórias, ótica, estabelecimentos de comércio de artigos farmacêuticos, correlatos, equipamentos médicos e suplementares e congêneres;

Serviços de assistência veterinária, comércio de suprimentos para animais, serviços “pet” e cuidados com animais em cativeiro;

Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

Comércio de materiais de construção, ferragens e congêneres;

Estabelecimentos bancários;

Comércio atacadista e a cadeia de abastecimento e logística;

Feiras livres de comércio de alimentos;

Comércio de combustíveis e gás;

Comércio de autopeças e acessórios para veículos automotores e bicicletas, incluindo-se os serviços de mecânica e borracharias;

Estabelecimentos de hotelaria e hospedagem, com o funcionamento dos respectivos serviços de alimentação restrito aos hóspedes;

Transporte de passageiros;

Indústrias;

Construção civil;

Serviços de entrega em domicílio;

Serviços de telecomunicações, tele atendimento, internet e call center;

Serviços de locação de veículos;

Serviços funerários;

Serviços de lavanderia;

Serviços de estacionamento e parqueamento de veículos;

Serviços de limpeza, manutenção e zeladoria;

Serviços de prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

Escritórios de contabilidade e de tecnologia da informação;

o exercício da atividade de comércio ambulante fixo e itinerante nos espaços públicos localizados no Município – excetuadas as praias, observadas as seguintes regras, além das medidas permanentes de prevenção: no Centro, das 8:00 às 18:00 horas e, no caso dos ambulantes noturnos, das 17:00 às 24:00 horas; nos demais bairros, das 10:00 às 20:00 horas;

Demais estabelecimentos de prestação de serviços não vedados no Decreto, das 12h às 20h;

O QUE NÃO PODERÁ

A utilização comercial da areia das praias para colocação de mobiliário, como mesa, cadeiras e similares;

O exercício da atividade de comércio ambulante nas praias;

ESPAÇOS PÚBLICOS

Campo de São Bento, de 07:00h a 16:00h, limitado a 1100 pessoas;

Horto do Fonseca, de 07:00h a 16:00h, limitado a 350 pessoas;

Horto do Barreto, de 07:00h a 16:00h, limitado a 350 pessoas;

Parque da Cidade, de 07:00h a 18:00h, limitado a 350 pessoas;

Parque das Águas, de 07:00h a 16:00h, limitado a 250 pessoas;

Horto de Itaipu, de 07:00h a 16:00h, limitado a 350 pessoas.

Skatepark do Horto do Fonseca, de 07:00h a 16:00h;

Skatepark da Praia de São Francisco, de 06:00h a 22:00h.

VOO LIVRE NO PARQUE DA CIDADE

De terça-feira a sexta-feira são permitidos voos individuais e duplos, no horário de funcionamento do parque.

Aos sábados, domingos e feriados será permitido apenas o voo individual, de 7:00h a 14:00h.

NOVA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E SINAIS

O Município de Niterói será avaliado por meio de 11 indicadores consolidados em dois grandes grupos com pesos na definição final: – Propagação (velocidade do avanço, estágio da evolução, incidência de novos casos sobre a população e mortalidade), peso de 55%; – Capacidade de atendimento (capacidade de atendimento e mudança da capacidade de atendimento), peso de 45%.

Já o monitoramento da evolução da epidemia COVID-19 será feito com a avaliação de doze indicadores destinados a mensurar tanto o ritmo de propagação da COVID-19 quanto a capacidade de atendimento do sistema de saúde do município e os resultados da mensuração destes indicadores serão classificados, conforme o escore, em quatro sinais, correspondentes às cores Amarelo Situação de “Alerta”, Amarelo Situação de “Alerta Máximo”, Laranja Situação “Atenção Máxima”, Vermelho “Situação Grave” e Roxo Situação “Altíssimo Risco”, as quais serão utilizadas para a aplicação, gradual e proporcional, de um conjunto de medidas destinadas à prevenção e ao enfrentamento da epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19).

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES A divulgação dos resultados da mensuração dos indicadores ocorrerá semanalmente, sempre aos sábados, e o Sinal em que o município for classificado vigorará da zero hora da segunda-feira imediatamente posterior até as vinte e quatro horas do domingo seguinte.