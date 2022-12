Niterói convocará aprovados de concurso da Saúde

Vereadores se reuniram com secretário municipal para resolver impasse de contratos temporários

Única Casa Legislativa, ainda em funcionamento, no Estado do Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores de Niterói ainda não entrou em recesso por conta de assuntos pendentes. Um deles se refere aos contratos dos mais de 470 funcionários temporários, do antigo programa Médico de Família (processo seletivo de 2017) – entre atendentes, agentes comunitários, enfermeiros e técnicos de enfermagem, em diferentes unidades -, previstos para serem desligados do quadro da Prefeitura, a partir do próximo domingo (31). Após longa reunião, na tarde de hoje, com o secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, parlamentares da cidade disseram que, a partir de 2 de janeiro próximo, 305 aprovados no último concurso público começarão a ser convocados. A LOA (Lei Orçamentária Anual), que, a princípio, seria votada hoje, ficou para amanhã (28), às 17h, na sede do Parlamento, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

Antes de se reunir com os vereadores, na última quinta-feira (23), o plenário da Casa fora esvaziado para que – segundo a oposição – o requerimento que convocaria Oliveira não fosse votado: a reunião ocorreu graças à articulação do presidente da Câmara, Milton Carlos Lopes (PP).

Momentos antes do encontro, durante a sessão plenária, os parlamentares destacaram que haveria uma solução para o problema. Renato Cariello (PDT) disse que o prefeito Axel Grael determinou um plano de contingenciamento para “tentar salvar esses profissionais”:

“O secretário Rodrigo vem, hoje, trazer um cronograma. A ideia é poder continuar com eles (os profissionais de Saúde)”.

Fabiano Gonçalves (Cidadania) também ressaltou o fato de que os aprovados no último concurso poderiam ser chamados, a partir de 2 de janeiro. “Há a intenção do governo em resolver o impasse”, destacou.

‘Fale com a assessoria de comunicação’

Uma das principais reclamações, entretanto, se refere a uma possível “lacuna”, de 90 dias, no atendimento das policlínicas, até que os aprovados assumam, de fato, os cargos da atenção básica em Saúde.

Presente à reunião, o secretário Rodrigo – que entrou rapidamente na reunião com os Edis – não quis falar com a imprensa e a assessoria da Prefeitura de Niterói foi demandada pela reportagem.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, “não haverá interrupção no atendimento médico, nas unidades de saúde da cidade”. Ela confirmou, também, que haverá “um novo chamamento” do banco de reservas dos aprovados no Concurso Público:

“Inclusive para ampliação da oferta dos profissionais. A previsão é que a medida seja colocada em prática no início do próximo ano”.

Um assessor parlamentar, que participou das primeiras horas da reunião com o secretário, sinalizou que os contratos dos trabalhadores temporários seriam renovados, mas em RPA (recibo de pagamento a autônomo), o que desagrada aos trabalhadores contratados, em 2017, pelo programa Médico de Família. No final da manhã de hoje, cerca de 200 deles protestavam, em frente ao prédio da Prefeitura.

Uma técnica de enfermagem, que não quis se identificar, disse que a proposta do governo foi, realmente, no sentido de convertê-los de contratados a RPA:

“Mas com redução do salário. Jogaram a proposta na mesa: ou RPA ou nada. Com isso, o nosso salário diminui. O técnico vai ganhar R$ 1.200; menos de um salário mínimo. No processo seletivo do antigo Médico de Família, ele tirava R$ 2.946″.

‘Problema não é tão grande’

Outro vereador que participou da reunião com o secretário Rodrigo Oliveira foi Marcos Sabino (PDT). Ele também confirmou que os contratados do Médico de Família terão a renovação dos contratos em RPA:

“A gente tem uma cultura de demonizar o RPA. No serviço público, ele é muito importante. Imagine o seguinte: você chama esses concursados. A pessoa assume o cargo, mas não é de Niterói – ou o salário não agrada. De modo que ele passa em outro concurso e sai. Como se supre essa vaga? Por RPA. É uma forma legal. O problema é quando o RPA é permanente”.

Questionado sobre a lacuna de 90 dias para que a Saúde básica possa suprir a demanda, Sabino disse que a Secretaria de Saúde “vai conseguir administrar isso, chamando os RPA`s”:

“E os concursados vão, aos poucos, assumindo. Isso é natural. Esse processo de admissão do funcionário acontece em qualquer lugar, inclusive nas empresas privadas. Você tem um tempo para fazer exame médico, tem todo um processo. Eles têm a capacidade, na gestão, para cumprir essa lacuna. O que o secretário disse, agora, é que o problema não é tão grande assim. Numa unidade de 150 pessoas, há um problema com 15 ou 20. Segundo a informação dele, o déficit não é tão grande”.