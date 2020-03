Niterói convoca 80 aprovados no concurso para Guarda Municipal

A Prefeitura de Niterói está convocando 80 novos guardas municipais que foram aprovados no concurso realizado em 2019. Com a convocação de mais essa turma, a corporação passará a ter 714 agentes. Em dezembro, a primeira turma se formou no curso de formação profissional e iniciou o patrulhamento de rua durante a Operação Papai Noel. Desde 2013, a Prefeitura dobrou o efetivo da Guarda através de concurso público.

A nova turma passará pelo curso de formação profissional na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), que tem como base a matriz curricular nacional para a formação das guardas municipais, idealizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça.

“Montamos um corpo de professores com os melhores profissionais da área. O curso de formação de guardas será ministrado com a perspectiva de forjar o profissional de segurança pública municipal com a maior qualidade. Dentre as disciplinas com maior foco estão gestão de conflitos, comunicação não violenta, primeiros socorros, além de toda a legislação vigente”, explica o major Francisco Lima Torres, diretor de Ensino e Pesquisa da Seop.

A carga horária do curso é de 544 horas aula, divididas em atividades práticas e teóricas, com disciplinas como direito penal e processo penal; técnicas de abordagem; gestão e mediação de conflitos; defesa pessoal; legislação de trânsito; legislação ambiental; legislação de posturas municipais.

Francisco Lima Torres explica que as aulas serão ministradas por representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, além de especialistas, mestres e doutores de diversas instituições de ensino superior.