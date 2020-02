Niterói continua em estado de Atenção por conta das chuvas

Depois de uma segunda-feira (10) de muita chuva, Niterói amanheceu em estado de Atenção. De acordo com a prefeitura, entre a noite e a manhã desta terça-feira (11) a Defesa Civil foi acionada para 10 ocorrências, mas segundo o governo municipal, sem feridos. A mais grave foi uma barreira que caiu na Estrada da Cachoeira, em São Francisco.

Bom dia amigos!Acompanhei durante a madrugada trabalho equipes @NiteroiPref.Em 12 horas choveu intensamente o previsto para todo mês.A defesa civil prestou assistência em 10 ocorrências,mas nenhuma grave.Nesse momento não há registro de alagamentos mas chuva forte pode retornar. — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) February 11, 2020

O prefeito Rodrigo Neves usou a redes sociais esta manhã para afirmar que choveu nas últimas 12 horas o esperado para todo o mês de fevereiro. Até o momento o maior registro de chuva foi às 17 horas de segunda com máximo de 27,6 mm em 15 minutos. A cidade entrou em estágio de atenção desde às 16h35.

A prefeitura informou que não havia registro de alagamentos, mas motoristas tinham que ter paciência para desviar dos bolsões d’água que estavam pelas ruas.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro amanheceu nesta terça (11) com sete bolsões de acúmulo de água, após as chuvas moderadas a fortes que atingiram a cidade desde a tarde de ontem (10). O sistema de alerta da prefeitura permanece em Estágio de Atenção, o terceiro numa escala de cinco, que indica que regiões da cidade registraram ocorrências que afetam a rotina da população. O estágio foi acionado às 15h20 de segunda.

Previsão de chuva para esta terça

A previsão para esta terça é de tempo instável com predomínio de céu encoberto, com chuva moderada a forte e ventos moderados, ocasionalmente fortes. A temperatura diminuiu em relação a ontem e varia entre a 19°C e 24°C, em Niterói. A recomendação é para que se evite deslocamentos. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas sonoros.

Em caso de emergência ligue 199 ou 2620-0199. A Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.