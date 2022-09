Niterói conta com esquema especial de trânsito na eleição

Nittrans: haverá interdição de ruas e proibição de estacionamento, em diferentes pontos da cidade

A Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito) preparou um esquema especial de trânsito para a eleição deste domingo (2). Vias serão interditadas; haverá a proibição de estacionamento e permissão para circulação de ônibus, nas orlas das praias de Itacoatiara e Camboinhas. Para garantir a fluidez do tráfego, operadores de trânsito ficarão posicionados em pontos estratégicos da cidade.

A partir da 0h do dia 1º, até as 22h de 2 de outubro, o fluxo de veículos ficará interditado ao trânsito, nos trechos da Rua Visconde de Sepetiba, entre a Rua Coronel Gomes Machado e Avenida Ernani do Amaral Peixoto; Rua Coronel Gomes Machado, entre Visconde de Sepetiba e Professor Valdemir Alves Machado; e Rua Assis de Vasconcelos, no trecho entre General Castrioto e Presidente Craveiro Lopes.

De acordo com a Nittrans, será proibido o uso das vagas de estacionamento da Rua Visconde de Sepetiba, entre Coronel Gomes Machado e Avenida Ernani do Amaral Peixoto – além da Rua Coronel Gomes Machado, entre Visconde de Sepetiba e Marquês de Olinda.

Requisitados pela 199ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, o trafego de ônibus será autorizado nas Avenidas Beira Mar, em Itacoatiara, e na Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira Santos, em Camboinhas, nos dias 1, 2 e 3, para entrega e recolhimento das urnas eletrônicas.