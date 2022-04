Niterói conhecerá nesta hoje (terça-feira) a sua campeã do Carnaval

A prefeitura de Niterói irá realizar nesta terça-feira (26), a apuração dos desfiles dos Grupos (A, B e C) do Carnaval 2022. O evento ocorrerá no Clube Canto do Rio, no bairro de São Domingos, a partir das 18h. A apuração também será transmitida ao vivo pelas redes sociais da prefeitura.

Durante os três dias de desfiles, 31 agremiações desfilaram na Passarela do Samba, montada no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. O primeiro dia, na quinta-feira (21), foi marcado pelo desfile das escolas do Grupo B. Já no sábado (23), o Grupo A animou o público no Caminho Niemeyer e no domingo (24), as escolas do Grupo C encerraram os dias de desfiles.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, falou da volta do Carnaval na cidade este ano, depois de dois anos de pandemia.

“Após um longo período desafiador, poder reviver essa emoção foi simplesmente incrível! Atuamos em todas as frentes para realizar um carnaval com toda a estrutura e isso contribuiu para avançarmos na qualidade e na visibilidade desta celebração tão importante. O carnaval foi realizado pela primeira vez no Caminho Niemeyer, com toda a segurança e infraestrutura. Foi histórico! Foi uma emoção enorme poder ver esse trabalho tão lindo realizado pelas comunidades da nossa cidade. Parabéns a todas as escolas pelo desempenho e trabalho neste lindo carnaval”, declarou o prefeito.

Para criar maior interação com a população, a prefeitura este ano promoveu uma consulta pública on-line através do site ((http://consultas.colab.re/carnavalniteroi ) ou pelo aplicativo da Colab, no celular. O internauta poderá votar na escola que mais gostou de cada grupo (A,B e C). A consulta estará disponível até esta terça-feira (26), às 17h.

Para quem quiser acompanhar a apuração pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói, os endereços são: @niteroipref (Instagram) e @PrefeituraMunicipaldeNiteroi (Facebook).