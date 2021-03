Niterói confirma recebimento de 8.910 doses da CoronaVac

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói confirmou que recebeu 8.910 doses da vacina CoronaVac nessa quarta-feira (17). As doses serão destinadas para a primeira dose da imunização e fazem parte da remessa que chegou na noite de terça-feira (16) no aeroporto Galeão, com 444 mil doses do imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

A cidade mantém o calendário de imunização dos idosos a partir de 76 anos e a partir de quinta-feira (18) será ampliado para idosos a partir de 75 anos. De acordo com nota da Prefeitura de Niterói o município aplicou 45.764 doses da vacina contra a Covid-19 até a última terça-feira (16).

Dessa mais nova remessa as cidades de São Gonçalo e Maricá também receberam os imunizantes contra a Covid-19. A Prefeitura de São Gonçalo recebeu 12.880 doses e a de Maricá confirmou a chegada de 1.940 vacinas para a segunda dose da cidade.