Niterói confirma 2150 recuperados da Covid-19

Ao comemorar uma redução no número de pessoas que procuram as unidades de urgência com sintomas respiratórios o secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, ressaltou nesta segunda-feira o número de 2.150 casos recuperados em Niterói.

Segundo ele, isso é muito importante porque são justamente essas pessoas que procuram para ser internadas. Além disso, o secretário disse que estava contente em saber que a taxa de ocupação hospitalar está em queda. “A gente segue acompanhando a taxa de ocupação hospitalar em Niterói e dos leitos exclusivamente do Covid-19 e a gente tá feliz, pois estamos abaixo de 60% com essa taxa de ocupação de leitos públicos”, afirmou.

Boletim – De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (8), Niterói tem 3.600 casos confirmados de Covid-19, com 1.186 em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Fundação de Saúde do Município. A cidade registra, até o momento, 142 óbitos.