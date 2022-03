Niterói conclui programa “Florestas do Amanhã” e se prepara para segunda fase

A cidade de Niterói já concluiu a primeira fase do programa “Florestas do Amanhã”, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com plantio de 8,22 hectares de plantas e árvores nativas da Mata Atlântica. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) agora está planejando a segunda fase do projeto com a escolha de novos lugares para receber mais plantios.

Ao todo, nos 8,22 hectares, foram plantadas 13.702 mil mudas de espécies como Angico Branco e vermelho, urucum, pata de vaca, paineira, cedro rosa, pitangueira, Jacarandá da Bahia e Ipê amarelo e roxo, por exemplo. O plantio aconteceu em três pontos da cidade: Parque Natural Municipal da Água Escondida, Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador e Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset).

Foto de Niterói

Fabiana Barros, que é diretora do setor de Áreas Verdes da SMARHS, explicou que está preparando um projeto para participação da segunda fase do “Florestas do Amanhã”. “Já passamos pela primeira etapa e cumprimos a meta de plantio, primeiro fizemos a implantação das mudas e agora temos a manutenção que dura três anos. Isso inclui limpeza dos espaços, controle de formigas e outras questões para o acompanhamento desse plantio. Esse projeto é muito positivo ainda mais que estamos atuando dentro de áreas municipais. Isso promove a melhora da qualidade do ar e recuperação das áreas para nossa geração e gerações futuras”, contou.

Foto de Niterói

O programa “Florestas do Amanhã” prevê 2,5 milhões de mudas plantadas por todo o Estado para reflorestar 1,1 mil hectares de Mata Atlântica. O Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) é gestor operacional do projeto que está acontecendo em 29 unidades de conservação no território fluminense.

Segundo o projeto a medida contribui ainda para recuperação da agenda do desenvolvimento sustentável no Estado, na preservação da biodiversidade e na segurança hídrica, além de assegurar a geração de empregos a longo prazo, em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

SÃO GONÇALO

A Prefeitura de São Gonçalo informou que já foram replantadas mais de 81.300 mudas. E o programa prevê o plantio e manutenção de árvores na Fazenda Colubandê, Morro da Matriz, APA do Engenho Pequeno, APA das Estâncias de Pendotiba, APA do Alto do Gaia e também a área do Instituto Gênesis, contemplando um espaço de quase 2 milhões de metros quadrados de área reflorestada.

Foto de São Gonçalo – Crédito Renan Otto

“É o maior programa de reflorestamento que a cidade já recebeu. Este instrumento norteará a forma de se planejar e cuidar dos remanescentes de Mata Atlântica presentes em São Gonçalo. Isso vai preparar a cidade para o enfrentamento das questões ligadas à emergências climática”, ressaltou o biólogo especialista em Meio Ambiente e subsecretário de Meio Ambiente, Gláucio Brandão.