NITERÓI CONCEDE CRÉDITO PARA EMPRESAS E PAGARÁ SALÁRIO DE EMPREGADOS DA INICIATIVA PRIVADA

Após vídeo-conferência com 70 líderes de entidades empresariais de Niterói, representando todo o setor produtivo da cidade, e outra com todos os 21 vereadores, o prefeito Rodrigo Neves anunciou medidas para ajudar as pequenas e médias empresas do município.

A prefeitura destinará R$150 milhões para viabilizar crédito para as empresas, com juros zero. Será feita parceria com os bancos para destinar créditos de R$50.000,00 a R$200.000,00 para as pequenas e médias empresas sediadas em Niterói, com a condição da preservação do emprego dos seus funcionários.

Outra iniciativa, será a criação do programa “Empresa Cidadã” , para empresas de até 19 funcionários, com o pagamento de 1 salário mínimo para até 9 destes funcionários, durante 3 meses. As empresas serão obrigadas a não demitir seus empregados nos próximos 6 meses. Com isso a prefeitura espera preservar 10 mil postos de trabalho na cidade.

Além disso, os vereadores apresentarão um projeto de lei para auxiliar os taxistas, que receberão o auxílio de 1 salário mínimo durante o período de crise.