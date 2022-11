Programação da Prefeitura incluiu missa, inauguração de Central de Atendimento ao Turista na Boa Viagem, almoço no Restaurante Cidadão, sessão na Câmara Municipal e show



Niterói comemora, nesta terça-feira (22), 449 anos da sua fundação e, para marcar a data, a Prefeitura de Niterói organizou uma série de atividades ao longo do dia. Dentre as atrações, a principal foi o anúncio do lançamento de três editais, que serão publicados no Diário Oficial, que vão direcionar as obras de modernização e revitalização do Centro: as obras de modernização da Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro; do entorno da Concha Acústica, em São Domingos, e das ruas Alexandre Moura e Coronel Tamarindo, no Gragoatá.

As obras fazem parte do Plano Niterói 450 anos, que prevê investimentos de cerca de R$ 2 bilhões até 2024, e do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS). O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressaltou que aproveitou a data do aniversário da cidade para fazer o anúncio. Em almoço no Restaurante Cidadão Jorge Amado, principal equipamento social de promoção da segurança alimentar que atende 2 mil pessoas por dia, o prefeito assinou a ordem de início das obras.

“Quero informar que três editais que serão publicados no Diário Oficial com obras de infraestrutura para o Centro de Niterói, de revitalização da Avenida Visconde do Rio Branco, no entorno do Parque Esportivo na Concha Acústica, e das Ruas Alexandre Moura e Coronel Tamarindo, no Gragoatá. São três obras importantes e que fazem parte do Plano Niterói 450 anos. No aniversário de Niterói, estamos fazendo este anúncio aqui no Restaurante Cidadão junto com o pessoal que veio almoçar, aproveitando esse importante equipamento social e um orgulho para a nossa cidade dar esse apoio a essas pessoas que mais precisam”, afirmou o prefeito, que, após a assinatura dos editais, aproveitou para cantar parabéns para Niterói e cortar o bolo com os frequentadores do Restaurante Cidadão.

Inauguração do CAT – Outro evento importante que marcou a celebração dos 449 anos da cidade foi a inauguração da oitava unidade do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O novo espaço vai funcionar no calçadão da Praia da Boa Viagem, próximo à ponte que vai em direção à igreja. O prefeito Axel Grael explicou que o equipamento está localizado em uma área privilegiada, perto de um dos principais pontos turísticos da cidade (Museu de Arte Contemporânea).

“Esse é um lugar chave de acesso e de informação para os turistas que visitam o MAC, até para eles conhecerem a Ilha da Boa Viagem e também para fazer com que as pessoas se motivem a visitar e conhecer outros atrativos da cidade. O turismo é uma das grandes vocações de Niterói e uma das alavancas para a retomada da economia e geração de empregos. Essa ampliação de atendimento ao turista é muito simbólica e vai de encontro a todo esforço que temos feito com o trabalho com o ecoturismo, a criação de parques naturais e precisamos transformar isso em mais oportunidades para a cidade”, destacou Axel.

O Centro de Atendimento ao Turista é inspirado nos traçados do Caminho Niemeyer, com estrutura em metal e vidro. O local, que é administrado pela Neltur e funciona das 9 às 18h, todos os dias, com folheteria especializada, atendentes bilíngues e atendimento via WhatsApp pelo número (21) 3611-3828. A cidade ainda dispõe de mais sete centrais em locais estratégicos como: Caminho Niemeyer, Praça Arariboia, Museu de Arte Contemporânea, Campo de São Bento, sede da Neltur, em São Francisco, Parque da Cidade e no Trevo de Piratininga, na Região Oceânica.

Visita ao Mercado Municipal – Acompanhado de secretários municipais e empresários, o prefeito Axel Grael visitou também as instalações do Mercado Municipal cujas obras entrarão em fase final, com mais de 60% dos espaços já vendidos. Segundo o prefeito, o mercado vai colocar Niterói na rota gastronômica da Região Metropolitana.

“É uma posição estratégica. O mercado será um momento muito especial na retomada da nossa cidade depois da pandemia com retração da economia. Pouca gente está investindo no futuro do País e conseguimos viabilizar esse investimento. Com a participação de do governo e de cada um dos investidores, faremos da cidade o melhor lugar para se viver”, disse Axel Grael.

Missa em São Lourenço – A comemoração aos 449 anos de Niterói, começou logo pela manhã quando foi realizada uma missa na Igreja São Lourenço dos Índios, a mais antiga da cidade. A celebração foi realizada pelo Arcebispo Emérito da cidade, Dom José Francisco. “Iniciar as comemorações do aniversário da cidade neste local tem uma grande simbologia pela sua importância histórica. É sempre um momento de emoção para agradecer as conquistas e refletir sobre o nosso futuro. Temos a missão de avançar cada vez mais no caminho da sustentabilidade e da justiça social. Hoje é um dia para renovarmos o compromisso com Niterói”, disse o prefeito, ao lado do vice-prefeito Paulo Bagueira, do presidente da Câmara, Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, e de secretários municipais.

Sessão Solene – Para encerrar as comemorações, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene para celebrar o aniversário de 449 anos de Niterói. O prefeito Axel Grael participou da cerimônia com o vice-prefeito, Paulo Bagueira, e o presidente da Casa Legislativa, Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal. Também estiveram presentes secretários e servidores da administração municipal, vereadores e lideranças comunitárias. A abertura foi do Coral “Vozes da Clin”.

“Niterói é uma cidade muito especial que tem, ao longo da história, ações pioneiras e inovadoras. É uma cidade que tem identidade própria e que caminha com coerência. Com o ex-prefeito Rodrigo Neves, elaboramos um plano para a cidade, o Niterói Que Queremos, com ações até 2033. Não foi e não é um plano de um governo, mas da sociedade niteroiense. Estamos trabalhando a partir deste planejamento e fazendo os ajustes necessários. Esta coerência e responsabilidade nos levou onde estamos hoje, com uma enorme capacidade de investimento como ocorre com o Plano Niterói 450 anos, com R$ 2 bilhões de investimento até o fim de 2024. Tenho certeza que estamos no caminho certo para que Niterói seja cada vez mais a melhor cidade para viver e ser feliz”, frisou o prefeito Axel Grael.

O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, também parabenizou o município.

“Niterói é uma cidade diferente em razão do seu povo. Vamos continuar crescendo e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Em Niterói, as pessoas participam da vida da cidade, pensando sempre no interesse de todos”, completou Paulo Bagueira.

A noite terminou com o show musical de Zé Katimba – 90 anos que contou com a participação de Jorge Aragão, Zé Inácio, Inácio Rios e Mirandinha Sambista, no Theatro Municipal.