Niterói completa 447 anos com show cultural

A cidade de Niterói vai ganhar uma programação cultural para comemorar seus 447 anos.

Os eventos serão gratuitos e os ingressos poderão ser retirados somente de forma online, através do site Sympla. O município faz aniversário no próximo domingo (22) e a comemoração seguirá os protocolos de combate ao novo coronavírus.



A celebração terá início no sábado (21), no Teatro Popular Oscar Niemeyer. O Festival Miscelânea Popular, que vai até domingo (22), conta com 8 espetáculos com diversas atrações gratuitas, entre música, circo, dança e teatro. A agenda de sábado começa com “Todos os Ritmos para Crianças” – Violúdico às 16h, criando um ambiente interativo todos brincarem de seus lugares. Às 17h é a vez dos Los Campello’s incríveis Malabaristas – Thiago Campello e Ariane Campello, com uma apresentação circense com seus números de malabarismo e equilibrismo. Às 18h a companhia niteroiense de dança Paradoxo diverte o público.

Fechando a noite, será a apresentação do espetáculo a Super Moça – Izabella Van Hecke, às 21h.



Já no domingo (22) o público poderá assistir a peça O Mágico de Oz – Cia Jukah, às 16h. Logo após é a vez do Renê Carvalho, com apresentação circense infantil, às 17h. Às 18h, é a vez do espetáculo premiado no Edital Fomento Cidade Olímpica 2016, Pé de Cachimbo – Cia Vivá. Logo em seguida, começa o show da banda Um Amô Canta Mulheres, que preparou um repertório especial com músicas que fizeram sucesso nas vozes de cantoras brasileiras. A apresentação tem horário previsto para 20h.



O Teatro Popular Oscar Niemeyer, recebe o Festival Mama África, nos dias 24 e 25, sempre às 18h. Será um encontro de capoeira e manifestações populares, focado em apresentar ao grande público a faceta artística deste patrimônio imaterial.



O trompetista Flavin Raggaman, às 19h do dia 26, se apresentará ao público, também no Teatro. No dia seguinte, na quinta-feira (27), terá o “Baile Funk das Antigas”, com a participação de 4 MCs: Galo, Marcelo Ciclone, Chocolate e Bicudo. O teatro funcionará com 30% da sua capacidade.



Ainda no dia 27 de novembro encerrando as comemorações, o Theatro Municipal de Niterói vai receber o Rio Jazz Orchestra com a cantora Taryn, às 20h. A orquestra é a big band jazzística mais tradicional e reconhecida do Brasil, atuante até os dias de hoje nos festivais de jazz e projetos artísticos ligados ao gênero por todo o país. A apresentação terá transmissão ao vivo na página do Facebook da Prefeitura de Niterói.



Protocolos – Os protocolos sanitários definidos pela Secretaria Municipal de Saúde para a realização das apresentações incluem a higienização das mãos com álcool em gel, aferição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscaras e tapetes sanitizantes. A entrada e a saída do público serão feitas por ambos os acessos do espaço, com a fila demarcada, respeitando as medidas de distanciamento social, a fim de evitar aglomerações. As entradas serão abertas 15 minutos antes do início do espetáculo e fechadas 15 minutos após o término. As dependências apresentarão a sinalização do número limite de ocupação.