Niterói: Comissões da Câmara definem calendário de reuniões

Mesmo ainda estando em período de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Niterói começou a definir boa parte de seu planejamento para o ano de 2022. Duas importantes comissões da Casa Legislativa já decidiram quando realizarão suas reuniões ao longo deste ano, iniciando no mês de fevereiro, quando se encerra o recesso.

Uma delas é a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento (CFFCO). Ela é uma das mais importantes da casa já que é responsável por aprovar ou não as contas do poder executivo além de definir o orçamento municipal. A primeira reunião está agendada para o próximo dia 7 de fevereiro.

Segundo despacho assinado pelo presidente Milton Cal (PP), serão realizadas 24 reuniões, sendo a última delas em 19 de dezembro. Todos os encontros estão marcados para acontecerem ás segundas-feiras, sempre às 17h, no Plenário Brígido Tinoco. Todos vereadores que compõem a comissão estão convocados a comparecer.

Outra importante comissão que já definiu seu calendário para 2022 é a Comissão Permanente de Saúde e Bem-Estar Social (CSBES). As atividades da comissão estão programadas para serem reiniciadas no próximo dia 21 de fevereiro, uma segunda-feira, às 14h, também no Plenário Brígido Tinoco.

Assim como a CFFCO, a CBES também se reunirá todos os meses, entre fevereiro e dezembro deste ano. No entanto, os encontros acontecerão uma vez ao mês, totalizando 11 reuniões, sempre às segundas, com horário intercalando entre 14h e 15h. Todos os membros também estão convocados a comparecer. O último encontro do ano está agendado para acontecer em 19 de dezembro.

Veja a seguir o calendário de cada comissão:

Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento (CFFCO):

Comissão Permanente de Saúde e bem-estar social (CSBES):