Niterói comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência comemorado amanhã (21) será celebrado com várias ações espalhadas em vários pontos de Niterói. A data foi criada pelos movimentos sociais em 1982 e instituída por lei em julho de 2005. Ela leva a uma reflexão sobre a importância da inclusão social na sociedade e no meio corporativo de pessoas com deficiência e tem como objetivo conscientizar os brasileiros sobre a importância do desenvolvimento igualitário e inclusivo.

Entre os eventos preparados pela Secretaria Municipal de Acessibilidade está a emissão de cartões de estacionamento para pessoas com deficiência, das 10h às 12h no Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), no Plaza Shopping, em uma parceria com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) de Niterói.

Também a partir das 10 horas, o projeto Secretaria de Acessibilidade Itinerante estará no balcão de informações turísticas da Praça Araribóia, no Centro, em parceria com a Neltur. Perto dali, em frente à estação das barcas, uma das vans usadas no transporte ponto a ponto estará em exibição para que a população saiba como funciona o serviço de transporte para pessoas com deficiência em Niterói em um veículo totalmente adaptado para essa função. Será possível conhecer todos os equipamentos utilizados e até experimentar um elevador de acesso ao veículo para cadeiras de rodas. De 14h às 16h, a van estará no MAC também demonstrando como é feito na cidade o transporte de pessoas com deficiência.

No domingo, como parte da programação da Semana da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura vai inaugurar no Parque da Cidade mais uma trilha acessível, parte do projeto EcoTur sem Barreiras, que possibilita que pessoas cadeirantes e com dificuldade de locomoção possam participar de trilhas ao ar livre a aproveitar um pouco da natureza da cidade.

Conheça o Ponto a Ponto – O serviço de transporte alternativo, gratuito, é destinado à locomoção exclusivamente de pessoas com deficiência físico-motora e múltipla e pessoas idosas com mais de 65 anos. Totalmente custeado pela Prefeitura de Niterói, o serviço funciona das 7h às 20h, de segunda a sexta-feira e todos os atendimentos são pré-agendados na Secretaria de Acessibilidade.

“Esse transporte é para pessoas com deficiência físico-motoras que precisam de reabilitação. O transporte busca a pessoa em casa, leva para a fisioterapia e de lá leva a pessoa de volta para casa”, explica a secretária municipal de Acessibilidade, Jennifer Lynn Bastiani.

O Programa Ponto a Ponto foi instituído pela lei municipal 2.693, de 05 de janeiro de 2010, e regulamentado pelo Decreto 10.685/2010. É um serviço prestado individualmente através de veículos devidamente adaptados para o transporte confortável e seguro de seus usuários.