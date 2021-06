Niterói comemora 75 anos de fundação da Viradouro

A vermelho e branco de Niterói completa hoje 75 anos e preparou uma programação comemorativa totalmente online. Assim como em 2020 o momento ainda é de distanciamento social e quem é apaixonado pela escola não poderá comemorar como gosta e como o carnaval pede, com a tradicional feijoada e a missa em ação de graças na igreja de São Sebastião. A celebração vai acontecer, mas seguindo as medidas restritivas. A Escola promove hoje (24), às 18h, uma live em suas redes sociais com show e apresentação dos sambas enredos de 2022.

A partir das 18h, a atual campeã do carnaval carioca transmite pelo Facebook, Instagram e Youtube oficiais da Viradouro a missa em agradecimento por mais um ano da vermelho e branco.

Também serão transmitidas as apresentações do intérprete Zé Paulo Sierra acompanhado pelos ritmistas que serão regidos por Mestre Ciça. A comemoração também vai contar com a presença do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Julinho e Rute, além das passistas.

Quem estiver acompanhando ainda será presenteado com a apresentação dos 19 sambas-enredo que concorrem para o Carnaval 2022.