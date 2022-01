Niterói começa a vacinar crianças segunda-feira, dia 17

A Prefeitura de Niterói informou que pode começar a vacinação contra Covid-19 em crianças de 05 a 11 anos de idade, segunda-feira, dia 17 de janeiro. A vacina é da Pfizer e a estimativa é vacinar mais de 35 mil crianças nessa faixa etária.

Em Niterói, a imunização será iniciada pelas crianças com morbidade e, em seguida, a partir dos 11 anos, seguindo em ordem decrescente. De acordo com a prefeitura, a decisão considerou que as maiores faixas etárias ainda são as de maior risco de contaminação.

Apenas os responsáveis de crianças com doenças pré existentes deverão levar o atestado que comprove a condição de saúde delicada do menor. Crianças sem comorbidade não precisam apresentar qualquer pedido médico para a imunização. No ato da imunização é necessária a presença do responsável legal.

A prefeitura pretende concluir a vacinação das crianças com morbidade em 5 dias, e das demais em 3 semanas. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o calendário será ajustado de acordo com as doses recebidas pelo Ministério da Saúde.

Autorização da Anvisa

Em 16 de dezembro de 2021, foi aprovado pela Anvisa a administração da vacina Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Até o momento, esse é o único imunizante autorizado para ser aplicado, no Brasil, em crianças de 05 a 11 anos de idade.

Quase 40 países já começaram a imunizar os pequenos cidadãos. Só nos EUA, mais de 5 milhões de crianças já foram vacinadas. A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) ratificou a importância do Brasil iniciar o quanto antes a vacinação das crianças a partir de 5 anos.

Em nota técnica, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) explicou que as crianças também adoecem por Covid-19, são veículos de transmissão do vírus e podem desenvolver formas graves e até evoluírem para o óbito. De acordo com a Fiocruz, a vacinação de crianças vai reduzir formas graves e óbitos pela doença nessa faixa etária, além de colaborar com a redução das transmissões e ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais.

Calendário

Crianças com morbidades

17/01 – 11 anos

18/01 – a partir de 10 anos

19/01 – a partir de 9 e 8 anos

20/01 – a partir de 7 e 6 anos

21/01 – a partir de 05 anos

Demais Crianças

24 e 25/01 – a partir de 11 anos

26 e 27/01 – a partir de 10 anos

28 e 31/01 – a partir de 9 anos

01 e 02/02 – a partir de 8 anos

03 e 04/02 – a partir de 7 anos

07 e 08/02 – a partir de 6 anos

09 e 10/02 – a partir de 5 anos