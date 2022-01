Niterói começa a vacinar crianças contra Covid-19

Niterói iniciou nesta segunda-feira (17) a vacinação infantil contra a Covid-19. A primeira menina niteroiense a ser imunizada foi Alice Freire, de 11 anos, que recebeu a dose na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, no Vital Brazil, Zona Sul da cidade. O local foi um dos postos de testagem convertidos em pontos de vacinação infantil.

A imunização começou às 8h. Nesta semana, poderão receber a dose crianças entre cinco e 11 anos que tenham comorbidade ou deficiência permanente, seguindo o dia designado para cada idade. As crianças estão recebendo vacinas da fabricante Pfizer. O governo municipal informou que, posteriormente, a vacinação seguirá para as demais crianças, que não tenham comorbidades.

Os pais da garotada estão comemorando a possibilidade de as crianças também passarem a contar com a proteção contra o coronavírus. O niteroiense Luiz Fabiano tem dois filhos, Luiza e Lucas, que também receberam o imunizante nesta segunda-feira. Ele fez questão de destacar a expectativa em, em breve, retomar a vida normal.

“A gente está com uma expectativa muito grande, porque minha esposa e eu já tomamos a segunda dose, caminhando para a terceira e a expectativa agora é nossos filhos também conseguirem essa proteção. Acho que a angústia de todos os pais é essa. Voltar à situação de normalidade para toda a família”, disse.

É importante ressaltar que para receber a dose da vacina não é exigido prescrição médica, apenas o laudo médico para as crianças com comorbidade e deficiência permanente. Será necessária a presença do responsável legal. Responsáveis devem levar a carteira de vacinação das crianças, que precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina.

A vacinação para esta faixa etária vai acontecer na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização estará disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h. A testagem para Covid-19 que acontecia nestes locais será remanejada para Praça Vital Brazil, Capela Divino Espírito Santo (Engenhoca) e Igreja Lagoinha (Piratininga).

Calendário:

Crianças com comorbidades e deficiências permanentes

17/01 – 11 anos

18/01 – a partir de 10 anos

19/01 – a partir de 9 e 8 anos

20/01 – a partir de 7 e 6 anos

21/01 – a partir de 05 anos

Demais Crianças

24 e 25/01 – a partir de 11 anos

26 e 27/01 – a partir de 10 anos

28 e 31/01 – a partir de 9 anos

01 e 02/02 – a partir de 8 anos

03 e 04/02 – a partir de 7 anos

07 e 08/02 – a partir de 6 anos

09 e 10/02 – a partir de 5 anos