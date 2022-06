Niterói com céu sem nuvens e temperatura chega aos 16ºC

Na véspera do feriado de Corpus Christi, comemorado na quinta-feira (16), a cidade de Niterói amanheceu com tempo limpo. Apesar do frio o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com mínima de 16ºC e máxima de 22ºC.

No feriado o clima também ficará frio, mas não chove. A mínima chega aos 15ºC e a máxima aos 24ºC.

Segundo ClimaTempo no decorrer do final de semana, temos a chegada de uma nova frente fria e isso resulta no retorno das temperaturas baixas. As condições para o retorno da chuva também aumentam no sul do estado e há condições para rajadas de vento no litoral.