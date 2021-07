Niterói Cidadã é lançado para fortalecer terceiro setor da economia

Capacitar Organizações Não Governamentais para que aprimorem a gestão, elaborem projetos e captem recursos de forma independente. Este é o objetivo do programa Niterói Cidadã, lançado, na última semana, pela Prefeitura de Niterói. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag).

“A iniciativa conta com a atuação voluntária da minha esposa, Christa Grael, que durante 12 anos esteve à frente do Projeto Grael, conhecendo de perto os desafios e o potencial do Terceiro Setor na implementação de ações que visam ao desenvolvimento econômico e social”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A primeira fase do programa é o Portal de Serviços, um questionário a ser respondido pelas entidades para que seja elaborado um diagnóstico do segmento e definidas estratégias de atuação do município.

De acordo com o Governo Municipal, o Niterói Cidadã está sendo estruturado a partir de três eixos de ação: formalização, captação de recursos e capacitação. O projeto Niterói Cidadã vai proporcionar que as grandes ideias dessas organizações se tornem projetos viáveis, impactando positivamente o município e seus cidadãos.

“Para que a Prefeitura de Niterói possa atuar fortalecendo o setor, é importante que cada entidade aponte suas principais demandas. O Município oferecerá cursos e capacitações através da Escola de Governo e Gestão, fortalecendo as instituições para que elas tenham condições de elaborar projetos e buscar apoio para colocá-los em prática”, prossegue Grael.

O programa contará com a participação de diferentes órgãos da Prefeitura, como as secretarias municipais de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), de Participação Social (Sempas), de Direitos Humanos (SMDH), de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SMARHS), de Assistência Social e Economia Solidária (SMAES) e do Escritório de Gestão de Projetos (EGP).

Aqueles que atuam no terceiro setor, devem abrir o Portal de Serviços pela internet (https://servicos.niteroi.rj.gov.br) ou baixar o aplicativo “Niterói Serviços Cidadão” nas lojas virtuais. Em seguida, fazer o login no Portal e buscar “Niterói Cidadã” nos serviços em destaque na primeira página. O questionário ficará disponível até 9 de agosto.