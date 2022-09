Niterói celebra os 50 anos do ‘Clube da Esquina’

Série de eventos começa quarta-feira; A TRIBUNA teve acesso a fotos inéditas dos bastidores

A partir de amanhã (21), Niterói irá celebrar um dos maiores discos da história da música popular brasileira (MPB), o “Clube da Esquina”, de Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Uma série de eventos, homenagens e apresentações musicais estão previstas.

No verão de 1971/72, os artistas moraram temporariamente em Niterói, onde conceberam o disco. A localidade escolhida foi uma região da Praia de Piratininga conhecida como “Marazul”. Um dos “mentores” da homenagem é o vereador e músico Marcos Sabino (PDT). Ele contou detalhes sobre como será o evento ‘Niterói e o Clube da Esquina’.

“É uma homenagem de Niterói à passagem do Clube da Esquina pela cidade nos anos 1970. Eles moraram aqui e compuseram várias músicas que fazem parte do disco, que foi aclamado como o mais importante da MPB”, afirmou Sabino.

Com shows, exposição fotográfica e talk show com componentes do “Clube da Esquina”, o evento é uma celebração à obra homônima lançada em 1972, assinada por Milton Nascimento, Beto Guedes e Lô Borges, que se reuniram com os outros integrantes do “Clube” em uma casa na Praia de Piratininga, onde compuseram e conceberam o disco. Wagner Tiso, Toninho Horta, Márcio Borges, Telo Borges e Ronaldo Bastos, que é niteroiense, são alguns dos nomes presentes na celebração.

O jornal A TRIBUNA teve acesso a algumas dessas imagens, que são inéditas e estarão na exposição. Marcos Sabino também explicou como será a programação. Toda a cenografia ficou a cargo de Gabriel Haddad e Leonardo Bora, carnavalescos da escola de samba Grande Rio. Haddad, vale ressaltar, é de Niterói.

“Vai começar no dia 21, com um talk show, que vai abrir a programação, no Theatro Municipal. No dia 22, terá o show do Wagner Tiso com Toninho Horta, também no Municipal. Dia 23, os show começam a acontecer em Piratininga, no Palco Marazul, antiga Praça do Toboágua, com o Lô Borges. No dia 24, os artistas da cidade num show chamado ‘Viva Milton, nosso Bituca’. Em seguida entra o Beto Guedes. No dia 25, haverá o ‘Grande Encontro’ com Wagner Tiso, Toninho Horta, Som Imaginário e Beto Guedes, fechando a programação”, complementou Sabino.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), comemorou a realização do evento. O chefe do Poder Executivo apontou para a importância do Clube da Esquina para a cultura brasileira.

“Queremos ‘inundar’ Niterói com o Clube da Esquina durante esses dias. É uma forma de homenagear este projeto tão premiado e importante para a MPB e para a cultura do Brasil, mas também uma forma de retribuir à cidade pela fonte de inspiração que foi para os criadores do álbum. Será uma experiência única, como nunca realizada na cidade”, contou Axel Grael.

Veja a programação completa

DIA 21 – TEATRO MUNICIPAL DE NITERÓI – 19H – TALK SHOW COM MARCIO BORGES , TELO BORGES, WAGNER TISO, TONINHO HORTA, MAYRTON BAHIA E MARCOS SABINO COM MEDIAÇÃO DE CHRIS FUSCALDO

ENTRADA FRANCA COM RETIRADA DE SENHA E 1 KG DE

ALIMENTO NÃO PERECÍVEL.

EXPOSIÇÃO DE FOTOS A CASA DO MARAZUL

DIA 22 – THEATRO MUNICIPAL – 19H – WAGNER TISO E TONINHO HORTA

ENTRADA FRANCA COM RETIRADA DE SENHA E 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL .

DIA 23 – PALCO MARAZUL -PRAIA DE PIRATININGA (PRAÇA LUIZ GOMES, ANTIGA PRAÇA DO TOBOÁGUA) 19 HS – LÔ BORGES

DIA 24 – PALCO MARAZUL – 19 H – VIVA MILTON, NOSSO BITUCA – SHOW COM OS ARTISTAS NITEROIENSES – Dalto, Ithamara Koorax, Marcos Sabino, Altay Veloso, Beth Bruno , Nêgamanda , Carmo Soá , Felipe Ferreira , Yuri Corbal , João Gabriel , Enzo ( Quarteto)

BETO GUEDES E BANDA.

DIA 25 – PALCO MARAZUL – 19H WAGNER TISO, SOM IMAGINÁRIO, TONINHO HORTA E BETO GUEDES