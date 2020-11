Niterói autoriza a reabertura gradual de teatros a partir dessa terça-feira

A prefeitura de Niterói autorizou o retorno gradual do funcionamento dos teatros da cidade, a partir dessa terça-feira (10), obedecendo os protocolos de prevenção contra a Covid 19. O decreto foi publicado na edição do último fim de semana do DO. No âmbito de retomada das atividades culturais, em especial teatro, música ao vivo, dança e outros, todos os cuidados especiaiais estão sendo implementados para os artistas como medidas de prevenção e proteção com relação as produções em face da pandemia.

Para garantir o funcionamento seguro, a prefeitura orienta avaliar a quantidade de pessoas envolvidas na atividade, no sentido de garantir o distanciamento. “A administração ou o responsável pela abertura do teatro deverá realizar triagem de sintimas indicativos da Covid 19 ou de síndrome gripal, com todos os funcionários, ainda na entrada das instalações do teatro, além de orientar os colaboradores que na presença de algum dos sintomas, permanecer afastado e realizar a busca de uma unidade de saúde para os profissionais da área. Em casos suspeitos, o administrator, o gerente responsável deverá dispensar imediatamente o funcionário, mantendo afastado segundo segundo as orientações da saúde quanto ao isolamento e risco de transmissão”.

Ainda de acordo com o decreto, a administração do teatro deverá fornecer equipamento de proteção individual de acordo com com as atividades dos funcionários antes da reabertura gradual, além de disponibilização de máscara de proteção individual, termômetros para aferição de temperatura, álcool 70%, tapetes sanitizantes, distanciamento e ventilação do espaço.