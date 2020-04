Niterói atualiza casos de Covid-19

No início da noite desta quinta-feira ( 09), o prefeito Rodrigo Neves (PDT), atualizou os números da Covid-19, durante a live diária e confirmou a informação da Secretaria Estadual de Saúde de 2 novos óbitos na cidade. Segundo ele, em Niterói há 117 casos confirmados 27 hospitalizados (15 em UTIs), 34 em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Fundação municipal de Saúde e 45 recuperados . “Infelizmente chegamos a cinco óbitos, sendo que o idoso de 89 anos do bairro do Fonseca estava numa instituição de longa permanência e apesar de ter falecido e contraído o vírus lá, era morador do Fonseca e em uma idosa com uma doença neurológica do bairro de Icaraí”, lamentou o prefeito.

VACINAÇÃO — A Fundação Municipal de Saúde de Niterói informou que nesta sexta-feira (10), feriado, não haverá vacinação contra gripe. A campanha retorna na segunda-feira. Desde o início da campanha até a última quarta-feira o município aplicou 77 mil doses da vacina contra gripe, nesta primeira fase voltada para os idosos e profissionais de saúde. Cerca de 77 % dos idosos já foram imunizados e 62,3% dos profissionais de saúde.

AUXÍLIO PARA NOVAS CATEGORIAS



A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou ontem (09), em regime de urgência, mais duas mensagens-executivas encaminhadas pelo prefeito, dentro do esforço para aliviar os efeitos provocados pela pandemia da Covid-19. Uma das mensagens aprovadas ontem foi a 10/2020, que institui o Programa Busca Ativa como medida para diminuir os impactos econômicos e sociais decorrentes da Covid-19 em Niterói. O Programa consiste na ajuda financeira temporária de R$ 500 ao mês, pelo período de três meses, para determinados grupos de pessoas que exercem atividades produtivas específicas que possuem cadastro no Município.



São categorias específicas beneficiadas pelo Busca Ativa como vendedor ambulante e o seu auxiliar, inscritos no cadastro da Secretaria Municipal de Ordem Pública, até 31 de março de 2020; o artesão que exerce atividade fixa em feiras, inscrito no cadastro da Secretaria de Cultura, até 31 de março; o trabalhador da economia solidária, inscrito na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e o catador inscrito no cadastro municipal, assim como o pescador. Das oito emendas apresentadas pelos vereadores, quatro foram aprovadas. A mensagem foi aprovada, por unanimidade e com dispensa de interstício, pelos 21 vereadores. Oito emendas foram apresentadas pelos vereadores, sendo cinco aprovadas e três rejeitadas.





Outra matéria aprovada foi a mensagem 11/2020 que concede auxílio emergencial aos permissionários do serviço de táxi e seus auxiliares, bem como aos prestadores de serviço de transporte escolar. Os permissionários do serviço de táxi e seus auxiliares, bem como os prestadores de serviço de transporte escolar que estiverem com inscrições ativas nos cadastros do Município, residam em Niterói e que tenham obtido sua inscrição até o dia 1º de março de 2020, fazem jus ao recebimento de um auxílio emergencial de três parcelas no valor de R$ 500, a serem pagas nos meses de abril, maio e junho de 2020. Foi aprovada por unanimidade entre os 18 que fizeram uso do voto.