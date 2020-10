Niterói atinge redução de mais de 49% nos registros de roubos de rua

A integração entre as forças de segurança que atuam em Niterói vem propiciando que a cidade continue baixando para importantes e inéditos índices de redução de ocorrências policiais. Entre os índices está a redução de 49,46% na incidência dos chamados roubos de rua, que é a soma de ocorrências de roubos a transeuntes, de coletivos e celulares.

A informação, que se refere a primeira quinzena do mês de outubro, foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Neves, através das redes sociais. Foram 47 ocorrência registradas nesse período. “Mais um período seguido de redução em Niterói, Diminuição significativa de roubo de rua”, postou Rodrigo Neves, comparando ainda com os números do Rio sobre a mesma modalidade de crime (1.389).

No mês passado, Niterói já havia registrado a menor taxa de letalidade dos últimos 17 anos, com apenas 1 homicídio na cidade. Os dados foram do Observatório de Segurança da Prefeitura de Niterói, que analisa mensalmente os indicadores de letalidade violenta (soma das ocorrências de homicídio doloso, homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, latrocínio e lesão corporal seguida de morte), roubo de veículos e roubo de rua.

A cidade conta, há dois anos, com o Plano Municipal de Segurança Pública e o Pacto Niterói Contra a Violência, que tem sido decisivos pela gradativa redução dos índices de criminalidade, além do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que coordena um sistema de monitoramento 24 horas por dia com muitas câmeras instaladas em pontos estratégicos.