Niterói apresenta maior alta de homicídios dolosos do ano

Na contramão dos mais recentes dados divulgados, na manhã de hoje, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao mês de novembro, a cidade de Niterói, apresentou a maior alta do ano nos registros de homicídios dolosos (com a intenção de matar).

Foram 15 registros no mês passado, contra 13 computados no mesmo período do ano passado. No entanto, no acumulado de janeiro a novembro, o município registrou queda de 41,6% na mesma modalidade de incidência, reduzindo de 154 casos no ano passado para 90 esse ano.

No município vizinho de São Gonçalo, a alta também se repetiu no mês passado, com 31 registros de homicídios dolosos contra 20 no mesmo período, em novembro do ano passado. Na soma dos meses de janeiro a novembro, ocorreu um novo crescimento dessa modalidade de crime, como 264 casos esse ano na comparação com 244 em 2019, ou seja, alta de 8,2%.