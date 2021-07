Niterói anuncia vacinação de todos os adolescentes de 12 a 17 anos

A prefeitura de Niterói anunciou na noite desta quinta-feira (22) que já vacinou mais de 80% da população acima dos 18 anos com a primeira dose. E assim que for concluída a imunização desse público, todos os adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades serão vacinados.

Na fase atual, estão sendo imunizados adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidade. A cada semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar o cronograma de imunização, já que a aplicação depende da chegada de remessas do imunizante Pfizer, o único aprovado para esse público no país.

Quem fizer parte do público-alvo deve buscar um dos dois postos de vacinação e apresentar documento de identificação, CPF, comprovante de residência e laudo médico indicando a condição clínica e a indicação de aplicação do imunizante. Serão vacinados os jovens com comorbidades ou deficiência permanente listadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.