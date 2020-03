Niterói anuncia suspensão das aulas por 15 dias￼

O prefeito de Niterói Rodrigo Neves, acaba de anunciar nas redes sociais, que o município paralisará as atividades das escolas municipais por pelo menos 15 dias, a partir da próxima segunda-feira .

Apesar de as aulas estarem suspensas pelo prazo de 15 dias, inicialmente, as diretoras e diretoras-adjuntas das unidades municipais farão um mapeamento completo dos alunos em vulnerabilidade social em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social para garantir a distribuição de 30 mil cestas básicas às famílias já na próxima semana. A logística da distribuição dos alimentos ainda será definida pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social.

“Temos milhares de crianças vulneráveis nas escolas municipais, cujas famílias precisam trabalhar”, ponderou o prefeito. “Se essas crianças e adolescentes não tiverem as três refeições diárias fornecidas na escola, elas simplesmente não comem. Então tivemos uma série de conversas com especialistas e decidimos suspender as aulas da segunda-feira (16) a 31 de março, que é uma medida de prevenção. Suspendemos as aulas, mas, diferentemente do Rio de Janeiro, vamos ter as escolas abertas somente com as diretoras e diretoras-adjuntas para vermos como garantir a nutrição às crianças que precisam. Nossa preocupação é que os responsáveis organizem suas casas para que não tenhamos muito contato das crianças com os avós acima de 60 anos, enquanto vamos prover a alimentação”.

O prefeito não descarta a necessidade de renovar a paralisação por mais 15 dias.

Atualizado às 22:50