Cobrança do ISS é suspensa em Niterói, por conta do Covid-19

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves anunciou, ao lado da secretaria de fazenda Giovana Victer e do Procurador Geral do Município, Antônio Raposo, a suspensão da cobrança do ISS no município por três meses, para tentar diminuir os efeitos econômicos da Covid-19, sobre as empresas da cidade.

O prefeito anunciou ainda que vai entrar em contato com a Receita Federal para sugerir, que a mesma atitude seja tomada em relação ao Simples Nacional .

“Estamos adiando o pagamento do ISS por três meses e isso dará um alívio ao setor de serviços que gera mais de 30 mil empregos”, disse o prefeito. “Um adiamento de cerca de R$ 100 milhões que vamos deixar de cobrar para reduzir os efeitos econômicos na cidade. Vamos propor à Secretaria de Receita Federal que esse adiamento, ou diferimento, no ISS seja feito também no Simples, porque é importante para uma série de atividades”.

Foi constituída também uma Câmara Temática da área econômica, com entidades empresariais e industriais da cidade para acompanhar constantemente e discutir medidas para reduzir o impacto no setor econômico.

Atualizado às 22:54