Niterói anuncia queda no indicador síntese e retorno de atividades musicais em bares

O secretário de saúde, Rodrigo Oliveira falou sobre a situação da Covid-19 na cidade. Em mais uma avaliação, foi perceptível uma nova queda no indicador síntese que agora está em 7,25. O município ainda está no estágio amarelo nível II mas com visível melhora no número de casos, óbitos e na taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos.

“Niterói fez o certo na hora certa e conseguimos diminuir ainda mais o indicador síntese. Mas ainda não é hora de relaxar com as medidas restritivas. A população deve seguir usando máscara e mantendo o distanciamento”, explica o secretário. “Seguimos vacinando na quinta-feira (24) pessoas de 46 anos ou mais, na sexta-feira (25) pessoas com 45 anos ou mais.Durante o feriado, todos os postos vão funcionar normalmente”, completou.

O secretário de saúde lembrou que na segunda-feira (28) a cidade inicia a vacinação de pessoas com 40 anos ou mais completando mais uma década imunizada, com a primeira dose, na cidade. E pediu que todos que já tomaram a primeira dose, fiquem atentos a data para o retorno da segunda dose, “Pois só assim podemos completar o ciclo de imunização e manter a pessoa protegida”, disse.

BARES DA CIDADE TÊM PERMISSÃO PARA O RETORNO DE MÚSICA AO VIVO

O prefeito Axel Grael disse que um decreto foi publicado hoje no Diário Oficial permitindo o retorno da música ao vivo nos bares da cidade.

“Conversamos com o setor da cultura e estabelecemos todos os protocolos a serem seguidos para que essa volta seja possível. No dia 13 de julho nós vamos avaliar os dados do município em relação a Covid, para saber se podemos manter essa decisão”, explicou.

O prefeito lembrou ainda que esse decreto não permite festa, eventos ou aglomerações, apenas a apresentação do músico no bar durante o período estabelecido.

FUTEBOL LIBERADO NA CIDADE

A prática esportiva estará liberada a partir da publicação no Diário Oficial que acontece na quinta-feira (25), mediante o cumprimento de todos os protocolos de prevenção. Será permitido a permanência no local somente de quem esteja realizando a prática. Não será permitida a presença de público no local.

No caso de locais alugados para a realização da partida, deverá haver um intervalo de 15 minutos entre a saída de um time e a entrada de outro.

PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CIDADE

A secretária de fazenda, Marília Ortiz, explicou sobre o pagamento do Empresa Cidadã, criado na cidade para proteger os postos de trabalho em Niterói.

“Com a segunda onda da Covid nós abrimos para que novas empresas pudessem se inscrever. Agora, na segunda feira (28) nós vamos pagar o benefício para as empresas que aderiram ao programa no mês de maio”, disse a secretária.

Marília explicou que o mês de maio foi fechado com mais de 570 mil notas fiscais emitidas. O que indica uma crescente retomada na atividade comercial da cidade. Para comparação, em maio de 2020, um período crítico da pandemia, a cidade estava em torno das 311 mil notas emitidas.