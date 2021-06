Niterói anuncia que, até julho, população a partir de 40 anos estará imunizada

A prefeitura de Niterói anunciou a aceleração da vacinação contra a Covid-19 da população geral. De acordo com a Secretaria de Saúde, até julho todas as pessoas a partir de 40 anos estarão imunizadas. O calendário também foi ampliado para as gestantes e lactantes de até 6 meses do nascimento do bebê com indicação médica para a imunização.

Para pessoas a partir de 55 anos, sem comorbidades, a imunização acontece nesta sexta-feira (11).

No sábado (12) haverá repescagem. A partir da segunda-feira (14) será a vez das pessoas com 54 anos, seguindo a vacinação diminuindo uma idade a cada dia. As gestantes e lactantes (até 6 meses do nascimento do bebê) podem se vacinar a qualquer dia, desde que tenham laudo com indicação médica para imunização.

O município segue a imunização dos trabalhadores da educação superior privada, estadual e federal e cursos profissionalizantes lotados em Niterói. A imunização dos portuários também está ocorrendo em junho.

Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência, identidade e no caso das gestantes e lactantes, laudo com indicação médica. Os trabalhadores da educação lotados em Niterói, além desses documentos, devem apresentar contracheque.



Confira o novo calendário



POPULAÇÃO GERAL



Novo calendário de junho

Sexta-feira (11) – a partir de 55 anos

Sábado (12) – Repescagem

Segunda-feira (14) – a partir de 54 anos

Terça-feira (15) – a partir de 53 anos

Quarta-feira (16) – a partir de 52 anos

Quinta-feira (17) – a partir de 51 anos

Sexta-feira (18) – a partir de 50 anos

Sábado (19) – Repescagem

Segunda-feira (21) – a partir de 49 anos

Terça-feira (22) – a partir de 48 anos

Quarta-feira (23) – a partir de 47 anos

Quinta-feira (24) – a partir de 46 anos

Sexta-feira (25) – a partir de 45 anos

Sábado (26) – Repescagem

Segunda-feira (28) – a partir de 44 anos

Terça-feira (29) – a partir de 43 anos

Quarta-feira (30) – a partir de 42 anos

Quinta-feira (01/07) – a partir de 41 anos

Sexta-feira (02/07) – a partir de 40 anos

Sábado (03/07) – Repescagem



Novo calendário de julho

05, 06 e 07/07 – a partir de 39 anos

08, 09 e 10/07 – a partir de 38 anos

12, 13 e 14/07 – a partir de 37 anos

15, 16 e 17/07 – a partir de 36 anos

19, 20 e 21/07 – a partir de 35 anos

22, 23 e 24/07 – a partir de 34 anos

26, 27 e 28/07 – a partir de 33 anos

29, 30 e 31/07 – a partir de 32 anos



Trabalhadores da Educação Superior

10, 11 e 12/06 – a partir de 45 anos

15 e 16/ 06 – a partir de 40 anos

17, 18 e 19/06 – a partir de 35 anos

22 e 23/06 – a partir de 30 anos

24, 25 e 26/06 – a partir de 18 anos



Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí

Locais de vacinação para gestantes e lactantes (até 6 meses do nascimento do bebê):

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.