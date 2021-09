Niterói anuncia população adulta totalmente vacinada com a primeira dose

A população adulta de Niterói está totalmente vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. São 99,8% que significa um total de 766.600 doses aplicadas na cidade. Já a população totalmente imunizada, que já recebeu a segunda dose corresponde a 62,4% da população. Esses dados não incluem adolescentes de 12 a 17 anos, somente a população acima de 18 anos.



Ainda assim, aqueles poucos que ainda não se vacinaram, a cidade está na fase de repescagem permanente. Basta realizar o agendamento através do aplicativo Colab e se vacinar.

Para os idosos que precisam receber a dose de reforço, Niterói adiantou o calendário de aplicação.



“Já passamos a imunização de reforço de seis meses após a a segunda dose para três meses. E agora vamos acelerar esse calendário estabelecendo algumas concessões que vão permitir aos idosos receberem essa dose de reforço o quanto antes”, disse o secretário de saúde, Rodrigo Oliveira.



Dias 27/09, 28/09 e 29/09 serão vacinadas as pessoas de 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose com três meses ou mais.

Dia 30/09 serão vacinadas as pessoas com 79 anos ou mais que tomaram a segunda dose com três meses ou mais.

Dia 01/10 serão vacinadas as pessoas com 78 anos ou mais que tomaram a segunda dose com três meses ou mais.

O calendário seguirá descendo uma idade por dia até chegar no dia 14/10 quando vacinará pessoas com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos três meses.



Outra novidade no calendário será a vacinação das pessoas que tem 70 anos ou mais e já receberam a segunda dose há pelo menos seis meses. Esse grupo, já pode procurar um posto para receber a dose de reforço. Também já está sendo antecipada de 12 para oito semana, a aplicação da segunda dose do imunizante da Pfizer e da Astrazeneca.



Locais de vacinação e endereços para dose de reforço e vacinação adolescentes:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

