Niterói anuncia novo calendário para vacinação da dose de reforço

O secretário de saúde, Rodrigo Oliveira, anunciou um novo calendário para a dose de reforço da vacina contra a covid-19. E também anunciou que o intervalo par a segunda dose de quem tomou o imunizante da Pfizer ou Astrazeneca, será diminuído.

“Observamos uma redução do número de casos, de internações e principalmente a redução no número de óbitos aqui na cidade. Esses números estão diminuindo porque a população entendeu a importância de seguir os protocolos e colaborou muito com tudo”, disse.

Rodrigo citou a suspensão da vacinação para adolescentes sem comorbidades por parte do Ministério da Saúde e disse que a decisão foi tomada sem nenhuma base científica.

“Hoje o Ministério da Saúde recuou e liberou novamente a vacinação para adolescentes. Aqui na cidade tivemos uma excelente adesão desse grupo. Para os pais eu quero dizer que é fundamental para a proteção que vocês levem eles para vacinar. Não paramos em nenhum momento a vacinação durante esse período de dúvida deles porque seguimos a ciência e porque não há nenhuma evidencia que justifique a suspenção”.

DOSE DE REFORÇO ADIANTADA

O calendário anunciado anteriormente pela prefeitura previa a vacinação dos idosos de 70 anos ou mais somente em novembro. Agora esse grupo receberá a terceira dose até meado de outubro.



“Já passamos a imunização de reforço de seis meses após a a segunda dose para três meses. E agora vamos acelerar esse calendário estabelecendo algumas concessões que vão permitir aos idosos receberem essa dose de reforço o quanto antes”, disse o secretário.



Dias 27/09, 28/09 e 29/09 serão vacinadas as pessoas de 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose com três meses ou mais.

Dia 30/09 serão vacinadas as pessoas com 79 anos ou mais que tomaram a segunda dose com três meses ou mais.

Dia 01/10 serão vacinadas as pessoas com 78 anos ou mais que tomaram a segunda dose com três meses ou mais.



O calendário seguirá descendo uma idade por dia até chegar no dia 14/10 quando vacinará pessoas com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos três meses.

Outra novidade no calendário será a vacinação das pessoas que tem 70 anos ou mais e já receberam a segunda dose há pelo menos seis meses. Esse grupo, já pode procurar um posto para receber a dose de reforço.

O secretário Rodrigo Oliveira também anunciou que, a partir do dia 28/09 será antecipada de 12 para oito semana, a aplicação da segunda dose do imunizante da Pfizer e da Astrazeneca.