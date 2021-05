Niterói anuncia nesta semana data para volta da segunda dose da CoronaVac

A Secretaria de Saúde de Niterói vai anunciar, no começo desta semana, o cronograma para a retomada da vacinação com a CoronaVac, suspensa desde a última sexta-feira (30). O órgão confirmou ter recebido, neste fim de semana, 2.250 doses da vacina do Instituto Butantan, mas esclareceu que a quantidade não é suficiente para retomar a aplicação da dose complementar.

Nesta segunda-feira (3) a cidade começa a vacinação contra Covid-19 com a AstraZeneca em pessoas com comorbidade e deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 59 anos. A imunização será organizada por faixa etária e contemplará indivíduos com Diabetes mellitus,

Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial, Imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca e outras doenças cardiovasculares.

Segundo a secretaria, pessoas a partir de 18 anos com Síndrome de Down, portadores de doença renal crônica, gestantes e puérperas até 45 dias poderão ser vacinadas em qualquer dia da semana. Será necessário apresentar RG e CPF, comprovante de residência e declaração médica recente. A relação de comorbidades pode ser acessada no site da Prefeitura.

Locais de vacinação:

De segunda a sexta-feira a entrada nos locais de vacinação será das 8h às 16h, com imunização até 17h.

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.