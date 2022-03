Niterói anuncia, na próxima semana, calendário da quarta dose contra Covid-19 para idosos acima de 80 anos

A Secretaria de Saúde de Niterói vai anunciar, na próxima semana, o calendário de vacinação da quarta dose, ou segunda dose de reforço, contra a covid-19 para idosos acima de 80 anos. A informação foi divulgada em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, na noite desta quinta-feira (24), com o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira. A quarta dose do imunizante já está disponível nas unidades de saúde do município para imunossuprimidos.

De acordo com Rodrigo Oliveira, a cidade segue há mais de três semanas em um cenário de redução do coronavírus e, no momento, tem apenas dois pacientes internados com diagnóstico de Covid-19. O secretário aproveitou para reforçar que a cidade segue em repescagem contínua e a importância de completar o esquema vacinal.

“Tivemos uma redução do número de casos confirmados, do número de pessoas que procuram as unidades de urgência, dos testes realizados e testes positivos. No período de alta da Ômicron chegamos a ter 52% dos testes realizados positivos, ou seja, a cada 100 testes realizados, 52 positivos. Hoje, a cada cem testes realizados, apenas cinco são positivos. Seguimos também com redução importante do número de óbitos. Isso se deve ao esforço de todo cidadão de Niterói que cumpriu as medidas junto com a Prefeitura, mas principalmente, ao nosso esforço coletivo em relação à vacinação.

A Prefeitura de Niterói está aplicando a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Estão sendo imunizados com a dose de reforço adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e deficiência permanente, com 5 meses de intervalo da segunda dose. A população a partir de 18 anos também está recebendo a dose de reforço, com intervalo de 4 meses. A quarta dose está sendo aplicada em imunossuprimidos, com intervalo de 4 meses da terceira dose. A cidade segue em repescagem contínua.

Documentação das crianças



Carteira de vacinação da criança

Identidade ou certidão de nascimento

CPF ou cartão SUS

Comprovante de residência do representante legal

Documentação dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades



Para receber a dose de reforço é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante da primeira e segunda dose da vacina e laudo da comorbidade ou deficiência permanente. Serão vacinados os jovens com comorbidades ou deficiência permanente listadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Locais de vacinação das crianças



– Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

– Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

– Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

– Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Av. Jansen de Melo, s/n – São Lourenço.

A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.

Locais de vacinação para adolescentes e adultos



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h.