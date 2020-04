Niterói anuncia hoje estratégia para testagem em massa contra o coronavírus

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), anunciou na quarta-feira (15) que a cidade vai ter uma proporção de testes muito melhor do que a que é feita hoje no Brasil. Ele disse que vai explicar hoje, junto com o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, o procedimento para o serviço funcionar.

“Vamos implementar um sistema de testagem já começando essa semana com estratégias e tudo vai ser informado amanhã (hoje) por nós”, disse o prefeito.

Rodrigo Neves disse que Niterói será a primeira cidade do Brasil a ter uma testagem massiva e uma logística de quarentena.

“Nós teremos uma testagem melhor até que a dos EUA, que só fez até agora 1 teste para 160 pessoas. Estamos estruturando os centros de quarentena”, explicou o prefeito.

Em mais uma reunião do gabinete de crise o prefeito atualizou os números de coronavírus no município

“São 177 casos de Covid-19 confirmados em moradores de Niterói, dos quais 53 estão em isolamento domiciliar em acompanhamento pela Fundação Municipal de Saúde, 40 hospitalizados (14 em UTIs), 72 recuperados, e 11 óbitos”, divulgou o prefeito.