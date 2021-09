Niterói anuncia dose de reforço para profissionais da saúde

O secretário de saúde Rodrigo Oliveira anunciou, durante reunião semanal com o prefeito Axel Grael, que Niterói tem 75% da população acima de 12 anos já imunizada com o ciclo vacinal completo. Também foi anunciado o adiantamento do calendário de vacinação da dose de reforço contra a Covid-19.

Até o dia 13/10 a dose de reforço será aplicada nos idosos de 70 anos ou mais que receberam a segunda dose há, pelo menos, três meses.

Na segunda-feira (18/10) podem se vacinar as pessoas com 69 anos ou mais que já receberam a segunda dose há, pelo menos, três meses.

O calendário segue descendo uma idade por dia até chegar no dia 30/10 quando poderão receber a dose de reforço as pessoas de 60 anos ou mais que já receberam a segunda dose há, pelo menos, três meses.

“É importante que os idosos recebam a dose de reforço, pois, para esse grupo, depois de quatro/cinco meses, há uma queda na imunidade adquirida com a vacinação”, explica só secretário Rodrigo.

O secretário Rodrigo Oliveira lembrou que a aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer e Astrazeneca está sendo adiantada de 12 para oito semana.

DOSE DE REFORÇO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

A partir da segunda-feira (4) será iniciado um calendário para vacinação da dose de reforço nos profissionais de saúde que atuam na cidade.

“O calendário será seguido de acordo com a data que o profissional recebeu a segunda dose. Portanto quem recebeu a segunda dose há mais tempo vai receber a terceira dose primeiro. E vamos nos aproximando daqueles que receberam a segunda dose mais recentemente, até reforçar a vacinação de todos eles. É importante que todos recebam esse reforço devido a alta exposição ao vírus que esse grupo tem”, explica.

Locais de vacinação e endereços para dose de reforço e vacinação adolescentes:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.



