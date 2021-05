Niterói anuncia calendário para completar imunização de quem tem comorbidade

A cidade de Niterói está na fase amarela do enfrentamento da Covid-19 com o indicador síntese em 9.5. Esse é o resultado de uma série de indicadores usados para monitorar a covid-19 na cidade de Niterói.

O prefeito Axel Grael explicou que “pela metodologia desse Plano Gradual de Transição Para o Novo Normal que a cidade segue desde o ano passado, criamos a escala por cores para indicar em qual fase de gravidade a doença está. Atualmente estamos na fase amarela, que tem o limite do indicador síntese até 10”.

Axel relembrou a população que há pouco tempo a cidade estava na fase laranja, onde foram necessárias diversas restrições para proteger as pessoas da contaminação.

“Já chegamos ao indicador 12.0 na fase laranja, e com as restrições que a cidade seguiu, conseguimos abaixar esse número. Por isso é importante que ninguém deixe de seguiar as medidas, continue mantendo o distanciamento e usando máscara”, explicou Axel.

Na reunião semanal realizada no Gabinete de Crise para Enfrentamento da Covid-19, a subsecretaria de Saúde, Camila Franco, falou sobre a situação da vacinação na cidade.

Ela explicou que a vacinação segue e será concluída para as pessoas com comorbidades na próxima semana.

Na segunda-feira (17) e terça-feira (18) serão vacinadas as pessoas a partir de 30 anos.

Na quarta-feira (19) e quinta-feira (20) serão vacinadas as pessoas a partir de 25 anos.

Da sexta-feira (21) em diante serão vacinadas as pessoas a partir de 18 anos.

Pacientes renais crônicos e com Síndrome de Down, a partir dos 18 anos, podem se vacinar em qualquer data em todas as nossas unidades de atendimento

“Chegaram nesta quinta-feira 3.290 doses da CoronaVac, isso nos permite retomar já na sexta-feira (14) a aplicação da segunda dose idosos e profissionais da saíde que se vacinaram no município”, explica a subsecretaria.

Das 3.290 doses recebidas, 450 doses serão reservadas para concluir a vacinação das gestantes e puérperas.