Niterói anuncia adiamento do pagamento de auxílio

A prefeitura de Niterói anunciou na noite desta terça-feira (9) em suas redes sociais o adiamento do pagamento do Auxílio Microempreendedor e Busca Ativa, em função de questões contratuais. Sem mais informações, nenhuma data foi disponibilizada para o depósito do crédito nos cartões dos beneficiários.

A Secretaria de Planejamento, Ellen Benedetti, havia anunciado o adiamento na live de segunda-feira (8), mas um cronograma de pagamento tinha sido postado na rede social da prefeitura.

Muitos comentários questionavam em que data esse pagamento será feito. Mas a prefeitura apenas pediu para que acompanhem as nossas redes para mais informações.