Niterói antecipa vacinação para população geral, profissionais de educação básica e superior

A Prefeitura de Niterói anunciou na noite desta segunda-feira (31) que vai antecipar o calendário de vacinação contra a Covid-19 da população geral, trabalhadores da educação básica e trabalhadores da educação superior lotados em unidades de ensino na cidade. O Executivo explica que nesta terça (1º) continuam sendo vacinadas pessoas a partir de 59 anos. Já na quarta (02) e quinta (03) será a vez de quem tem 58 anos ou mais. Na sexta (04) e no sábado (05) será realizada a repescagem. A expectativa é concluir, até o final de junho, a vacinação de pessoas com até 50 anos. Anteriormente, seriam vacinadas pessoas de até 55 anos até o final do mês.

Para os trabalhadores da educação básica, a imunização de pessoas a partir de 30 anos ocorrerá nesta terça e quarta-feira. Na quinta, sexta e sábado para pessoas a partir de 18 anos que trabalham no setor. Antes, esse calendário só terminaria na semana que vem, no dia 12. Os trabalhadores da Educação Superior serão vacinados a partir do dia 08. A Prefeitura de Niterói espera vacinar até outubro todas as pessoas com mais de 18 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói também vacina portadores de doença renal crônica e síndrome de Down, que podem procurar uma unidade de vacinação em qualquer dia, independente da idade. Equipes volantes do Consultório na Rua da Secretaria de Saúde estão vacinando a população em situação de rua e pessoas do sistema prisional da cidade.

A vacina está disponível nos 11 pontos de imunização distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8 às 16 horas e aplicação das vacinas até 17 horas. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16 horas.

No caso das gestantes e puérperas (com até 45 dias), a vacinação pode ser feita a qualquer momento, desde que sejam maiores de 18 anos. Por recomendação do Ministério da Saúde, esse público receberá a CoronaVac e por isso elas devem se dirigir à Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, ou à Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço.

Vacinação com agendamento

Depois de ultrapassar a marca de 200 mil pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Niterói inaugurou nesta segunda-feira (31) o serviço de agendamento de data e horário da primeira dose, através do aplicativo Colab. O agendamento para a vacinação está disponível inicialmente para o posto volante do Campo de São Bento, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí, e será expandido para os outros postos nas próximas semanas. A medida evita aglomerações, facilita e agiliza o processo de vacinação.

Para realizar o agendamento da vacina basta baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. O calendário será aberto de duas em duas semanas. O aplicativo fornece o comprovante digital da imunização.

Para agendar a vacinação é necessário estar dentro do público alvo e da idade na data escolhida, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. No local, é preciso apresentar o comprovante de residência, identidade e o laudo médico (em caso de comorbidade) ou o contracheque (no caso dos profissionais da educação).

O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. Para a segunda dose, a marcação também deve ser realizada pela ferramenta. A imunização no Campo de São Bento acontece das 8h às 16h. Também é possível agendar pelo site www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina.

Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência e identidade. Os trabalhadores da educação, além desses documentos, devem apresentar contracheque.

Confira abaixo o novo calendário

População Geral – Junho

01/06 – a partir de 59 anos

02 e 03/06 – a partir de 58 anos

04 e 05/06 – repescagem

07 e 08/06 – a partir de 57 anos

09 e 10/06 – a partir de 56 anos

11 e 12/06 – repescagem

14 e 15/06 – a partir de 55 anos

16 e 17/06 – a partir de 54 anos

18 e 19/06 – repescagem

21 e 22/06 – a partir de 53 anos

23 e 24/06 – a partir de 52 anos

25 e 26/06 – repescagem

28 e 29/06 – a partir de 51 anos

30/06 e 01/07 – a partir de 50 anos

02 e 03/07 – repescagem

Trabalhadores da Educação Básica

01/06 e 02/06 – a partir de 30 anos

03, 04 e 05/06 – a partir de 18 anos

Trabalhadores da Educação Superior

08 e 09/06 – a partir de 50 anos

10, 11 e 12/06 – a partir de 45 anos

15 e 16/ 06 – a partir de 40 anos

17, 18 e 19/06 – a partir de 35 anos

22 e 23/06 – a partir de 30 anos

24, 25 e 26/06 – a partir de 18 anos

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí