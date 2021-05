Niterói antecipa vacinação para categorias da educação

Niterói vai antecipar o calendário de vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da educação básica da rede privada, estadual e federal lotados em unidades de ensino na cidade. Nessa quinta-feira (27) serão vacinados profissionais a partir de 50 anos, sexta-feira (29) e no sábado (29), a partir de 40 anos. Trabalhadores da educação pública municipal de Niterói que estão lotados nas escolas da rede permanecem com o calendário anterior.

A Secretaria Municipal de Saúde também vacina, nos próximos dias, pessoas com deficiências permanentes sem BPC e pessoas portadoras de comorbidades a partir dos 18 anos (confira calendário abaixo). Portadores de doença renal crônica e síndrome de Down podem procurar uma unidade de vacinação em qualquer dia, independente da idade. Equipes volantes do Consultório na Rua da Secretaria de Saúde estão vacinando a população em situação de rua e pessoas do sistema prisional da cidade.

A vacina está disponível nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até 16h.

No caso das gestantes e puérperas (com até 45 dias), a vacinação pode ser feita a qualquer momento, desde que sejam maiores de 18 anos. Por recomendação do Ministério da Saúde, esse público receberá a CoronaVac e por isso devem se dirigir à Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, ou à Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço.

Confira o calendário atualizado:

Trabalhadores da Educação Pública Municipal lotados em escolas:

HOJE – a partir de 18 anos

28/05 – a partir de 18 anos

29/05 – a partir de 18 anos

Deficientes permanentes sem BPC e pessoas portadoras de comorbidades:

HOJE – a partir de 18 anos

28/05 – a partir de 18 anos

29/05 – a partir de 18 anos

Trabalhadores da educação básica da rede privada, estadual e federal lotados em unidades de ensino na cidade:

Quinta-feira (27) – a partir de 50 anos

Sexta-feira (28) – a partir de 40 anos

Sábado (29) – a partir de 40 anos

Para receber a vacina, é necessário apresentar as seguintes documentações:

Trabalhadores da educação: identidade com foto, CPF e contracheque.

Comorbidades: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, relatório médico atualizado e/ou prescrição médica atualizada (até 6 meses).

Deficiência Permanente: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, relatório médico e/ou prescrição médica.

Síndrome de Down: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico.

Gestantes e puérperas: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e documento que comprove o estado gestacional (ex. carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal, laudo médico) ou fase de puerpério (ex. declaração de nascimento da criança, certidão de nascimento).

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – IcaraíA