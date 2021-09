Niterói antecipa intervalo da dose de reforço para três meses após a segunda dose

A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os idosos a partir de 85 anos será antecipada a partir de amanhã (21). Agora a imunização ocorrerá com um intervalo de três meses da segunda dose. O calendário seguirá por faixa etária, de acordo com cronograma, até atingir pessoas a partir de 70 anos.

Para receber a dose, os idosos devem comparecer a um dos oito postos de vacinação disponíveis munidos de comprovantes da primeira e da segunda dose recebidas e documento de identidade. É necessário ter um intervalo de três meses ou mais da segunda dose.

A medida garante melhor cobertura vacinal dos idosos, reduzindo casos graves da doença, internações e óbitos. Até o início de novembro todas as pessoas a partir de 70 anos estarão com a dose de reforço.

O município mantém a aplicação da dose de reforço em pessoas com alto grau de imunossupressão, de qualquer idade, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias, de acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de vacinação, laudo médico ou receita médica.

A vacinação para esse público acontece em oito pontos na cidade: policlínicas regionais de São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu, Piratininga, Fonseca, Barreto e Engenhoca e no drive thru do Campus da UFF do Gragoatá. Os postos têm entrada liberada das 8h às 16 horas, e a aplicação das vacinas até 17 horas.

Calendário de antecipação da dose de reforço para os idosos9 :

21/09 a 25/09 – pessoas a partir de 85 anos

27/09 a 02/10 – pessoas a partir de 80 anos

04/10 a 06/10 – pessoas a partir de 79 anos

07/10 a 09/10 – pessoas a partir de 78 anos

11/10 a 13/10 – pessoas a partir de 77 anos

14/10 a 16/10 – pessoas a partir de 76 anos

18/10 a 20/10 – pessoas a partir de 75 anos

21/10 a 23/10 – pessoas a partir de 74 anos

25/10 a 27/10 – pessoas a partir de 73 anos

28/10 a 30/10 – pessoas a partir de 72 anos

01/11 a 03/11 – pessoas a partir 71 anos

04/11 a 06/11 – pessoas a partir 70 anos

Locais de vacinação para dose de reforço em idosos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.