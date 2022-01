Niterói antecipa calendário de vacinação das crianças de 05 a 11 anos

A partir de hoje (18) a vacinação das crianças em Niterói foi adiantada. Quarta-feira (19), todos os jovens entre 05 e 11 anos de idade com comorbidade ou deficiência permanente já poderão tomar a primeira dose do imunizante. Na quinta (20) e sexta-feira (21), as demais crianças de 11 anos poderão se vacinar. Na segunda-feira (17), primeiro dia de vacinação desta faixa etária, foram vacinadas as 83 primeiras crianças da cidade contra a Covid-19.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada nas crianças, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele ainda defendeu que a imunização é fundamental para proteger as crianças niteroienses.

“Desde o início da pandemia, Niterói não mede esforços para vacinar a população, mantendo o trabalho intenso dos profissionais de Saúde, incansáveis nesta guerra contra a Covid-19. Proteger os pequenos é um passo muito importante para vencermos essa pandemia. Essas crianças, tão jovens, já estão dando um lindo exemplo de cidadania e cuidado”, comentou.

Alice, primeira criança vacinada contra a Covid-19 em Niterói. FOTOS: Luciana Carneiro

O município vai receber uma nova remessa de doses da vacina, o que vai possibilitar agilizar o calendário para os próximos dias. Para este grupo, a imunização segue em três unidades de saúde: policlínicas do Vital Brazil, Engenhoca e Itaipu. A testagem para Covid-19 que acontecia nestes três locais foi remanejada para novos postos.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que para ser vacinada a criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação da criança. Ele ainda ressaltou que o calendário é ajustado de acordo com as doses recebidas pelo Ministério da Saúde.

“Esse é um momento importante. Hoje aplicamos a primeira dose em 83 crianças com comorbidade ou deficiência, um grupo ainda mais vulnerável à Covid-19. Para esta terça, vamos ampliar a faixa etária que pode se vacinar para acelerar a imunização em Niterói e proteger nossas crianças o mais rápido possível”, disse.

A pequena Alice Freire, de 11 anos, foi a primeira criança a se vacinar em Niterói. A jovem tomou a sua dose na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, no Vital Brazil. Raylana de Souza, mãe da Alice, falou sobre a sensação de ver sua filha vacinada.

“Estou muito feliz, é uma evolução porque estamos no caminho certo, as crianças estão animadas pois fazem parte da sociedade, estão vendo o que está acontecendo no mundo com a pandemia e precisam ser incluídas nesse espaço. Muito importante que os pais tragam seus filhos para se vacinarem’’, disse Raylan

Alicia Nunes, de 11 anos, também recebeu a vacina contra a covid-19. Para a mãe, Claudiana Ferreira, é uma sensação de vitória ver a filha se vacinando.

“É uma emoção muito grande ver minha filha se vacinando, a gente estava esperando tanto por esse momento. Eu já tomei a primeira e segunda dose e ter ela vacinada traz um conforto também”, relatou Claudiana.

Para receber a dose da vacina não é exigido qualquer tipo de prescrição médica solicitando a vacinação, apenas o laudo médico para as crianças com comorbidade e deficiência permanente. No ato da imunização é necessária a presença do responsável legal.

Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A estimativa do município é vacinar mais de 38 mil crianças nessa faixa etária. A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu e Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca). A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h. A testagem para Covid-19 que acontecia nestes locais foi remanejada para Praça Vital Brazil, Capela Divino Espírito Santo (Engenhoca) e Igreja Lagoinha (Piratininga).

Em 16 de dezembro de 2021, foi aprovado pela Anvisa a administração da vacina Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Esse é o único imunobiológico autorizado no Brasil para vacinação de pessoas a partir de 12 anos. Mais de 39 países vacinam crianças contra a Covid-19 e, só nos EUA, mais de 5 milhões de crianças já foram vacinadas. Além disso, a OPAS/OMS já ratificou a importância do Brasil iniciar o quanto antes a vacinação das crianças a partir de 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante para essa população chega ao país na segunda quinzena de janeiro.

Em nota técnica, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) explicou que as crianças também adoecem por Covid-19, são veículos de transmissão do vírus e podem desenvolver formas graves e até evoluírem para o óbito. De acordo com a Fiocruz, a vacinação de crianças vai reduzir formas graves e óbitos pela doença nessa faixa etária, além de colaborar com a redução das transmissões e ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais.

CONFIRA O CALENDÁRIO:



Crianças com comorbidades e deficiências permanentes



18/01 – 5 a 11 anos

19/01 – 5 a 11 anos

Demais Crianças

20 e 21/01 – a partir de 11 anos

24 e 25/01 – a partir de 10 anos

26 e 27/01 – a partir de 9 anos

28/01 – repescagem

31/01 e 01/02 – a partir de 8 anos

02 e 03/02 – a partir de 7 anos

04/02 – repescagem

07 e 08/02 – a partir de 6 anos

09 e 10/02 – a partir de 5 anos

11/02 – repescagem

ENDEREÇOS DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS



– Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

– Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

– Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

DOCUMENTAÇÃO



Carteira de vacinação da criança

Identidade ou certidão de nascimento

CPF ou cartão SUS

Comprovante de residência do representante legal

Laudo médico indicando condição clínica (comorbidades e deficiência permanente)